Ligue des champions : le programme de la 6e journée avec Lyon-Leipzig

publié le 09/12/2019 à 16:10

Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester City et FC Barcelone en tant que 1er de groupe, Real Madrid et Tottenham en tant que 2e, RB Leipzig à coup sûr mais à quelle place ? Voici les huit clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions 2019-2020 avant la dernière journée. Huit places restent à prendre.

L'Olympique Lyonnais en décrochera-t-il une comme la saison passée (élimination face au FC Barcelone après la phase de groupes) ? Deux semaines après une première balle de match manquée sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg, l'équipe de Rudi Garcia s'en voit proposer une seconde, dans un match à quitte ou double, mardi 10 décembre (21h).

3e du groupe G avec 7 points (comme le Zénith mais avec une moins bonne différence particulière), l'OL reçoit le leader Leipzig (10 pts), déjà qualifié, au Groupama Stadium. En cas de succès sur les Allemands, la qualification sera dans la poche. Mieux encore, Memphis Depay et les siens termineront alors à la 1re place. Lyon s'est imposé en Allemagne 2-0 à l'aller.

Lyon peut aussi terminer 4e

En cas de match nul, il faudra espérer une victoire de Benfica (4e, 4 points) sur le Zénith pour terminer 2e. Suivant les scénarios, l'OL peut aussi prendre la 3e place et être reversé en Europa League... et même, dans le pire des cas, échouer à la 4e place et se retrouver éliminé de toutes compétitions européennes dès le mois de décembre.

Le sort des deux autres représentants français est en revanche scellé. dernier du groupe H, Lille (1 pt) terminera derrière l'Ajax Amsterdam (10 pts), Valence (8 pts) et Chelsea (8 pts). Il reste un match pour sauver l'honneur et peut-être écarter le club anglais des 8es de finale, mardi 10 décembre (21h) à Stamford Bridge. dans le même temps, l'Ajax reçoit Valence.

Paris pour convaincre de nouveau

Face à Galatasaray au Parc des princes le lendemain, le PSG voudra pour sa part achever sa campagne de poules avec la manière après un court succès contre Bruges (1-0) et un nul inespéré à Madrid (2-2). Certains de terminer 1ers devant le Real, Thomas Tuchel et ses hommes ont des automatismes à parfaire en vue des 8es de finale, dont le tirage au sort aura lieu le lundi 16 décembre à partir de 12h.



Les jeux sont également faits dans le groupe B avec le Bayern Munich 1er devant Tottenham, qui se retrouvent à l'Allianz Arena deux mois après le 7-2 pris par les Anglais à domicile. Dans le groupe C, le Shakhtar Donetck, le Dinamo Zagreb et l'Atalanta Zagreb sont à la lutte pour accompagner Manchester City.

Liverpool en danger

Dans le groupe D, l'Atlético de Madrid doit battre le Lokomotiv Moscou pour être sûr de devancer le Bayer Leverkusen derrière la Juventus Turin. Dans le groupe E, le tenant du titre Liverpool n'a pas le droit de perdre à Salzbourg sous peine d'une sortie de route spectaculaire ; Naples reçoit Genk.



Enfin, dans le groupe F, l'Inter Milan et le Borussia Dortmund sont à égalité avant Inter-Barça et Borussia-Slavia Prague.

Ligue des champions : le programme de la 6e journée

Mardi 10 décembre :



Groupe E :

18h55 : Naples - Genk

18h55 : Salzbourg - Liverpool



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 10 5 3 1 1 11 8 3

2. Naples 9 5 2 3 0 7 4 3

3. RB Salzbourg 7 5 2 1 2 16 11 5

4. Genk 1 5 0 1 4 5 16 -11 (éliminé)



Groupe F :

21h : Borussia Dortmund - Slavia Prague

21h : Inter Milan - FC Barcelone à 21h



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Barcelone 11 5 3 2 0 7 3 4 (qualifié)

2. Inter Milan 7 5 2 1 2 9 7 2

3. Dortmund 7 5 2 1 2 6 7 -1

4. Slavia Prague 2 5 0 2 3 3 8 -5 (éliminé)



Groupe G :

21h : Lyon - RB Leipzig à 21h

21h : Benfica - Zénith Saint-Pétersbourg à 21h



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. RB Leipzig 10 5 3 1 1 8 6 2 (qualifié)

2. Zenit Saint-Pétersbourg 7 5 2 1 2 7 6 1

3. Lyon 7 5 2 1 2 7 6 1

4. Benfica 4 5 1 1 3 7 11 -4



Groupe H :

21h : Chelsea - Lille

21h : Ajax Amsterdam - Valence



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Ajax Amsterdam 10 5 3 1 1 12 5 7

2. Valence CF 8 5 2 2 1 8 7 1

3. Chelsea 8 5 2 2 1 9 8 1

4. Lille 1 5 0 1 4 3 12 -9 (éliminé)



Mercredi 11 décembre :



Groupe A :

21h : Club Bruges - Real Madrid

21h : PSG - Galatasaray



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 13 5 4 1 0 12 2 10 (qualifié)

2. Real Madrid 8 5 2 2 1 11 7 4 (qualifié)

3. Club Bruges 3 5 0 3 2 3 9 -6

4. Galatasaray 2 5 0 2 3 1 9 -8



Groupe B :

21h : Bayern Munich - Tottenham

21h : Olympiakos - Étoile rouge Belgrade



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 15 5 5 0 0 21 4 17 (qualifié)

2. Tottenham 10 5 3 1 1 17 11 6 (qualifié)

3. Etoile rouge de Belgrade 3 5 1 0 4 3 19 -16

4. Olympiakos 1 5 0 1 4 7 14 -7



Groupe C :

18h55 : Dinamo Zagreb - Manchester City

18h55 : Shaktar Donetsk - Atalanta Bergame



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 11 5 3 2 0 12 3 9 (qualifié)

2. Shakhtar Donetsk 6 5 1 3 1 8 10 -2

3. Dinamo Zagreb 5 5 1 2 2 9 9 0

4. Atalanta Bergame 4 5 1 1 3 5 12 -7



Groupe D :

21h : Bayer Leverkusen - Juventus Turin

21h : Atlético de Madrid - Lokomotiv Moscou



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus Turin 13 5 4 1 0 10 4 6 (qualifié)

2. Atlético Madrid 7 5 2 1 2 6 5 1

3. Bayer Leverkusen 6 5 2 0 3 5 7 -2

4. Lokomotiv Moscou 3 5 1 0 4 4 9 -5