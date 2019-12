Ligue des champions : 16% des Français pensent que le PSG va gagner

Angel Di Maria et Marquinhos avec le PSG le 25 août 2019

publié le 07/12/2019 à 18:30

Gagner la Ligue des champions. Dès l'arrivée du Qatar à la tête du Paris Saint-Germain à l'été 2011 ? L'objectif a été posé comme un Graal et un objectif pour le club de la capitale, désormais paré d'un portefeuille sans limite. La C1 est même devenue une obsession, voire un caillou dans la chaussure d'un club qui raflait tous les trophées nationaux, mais calait avant le début du printemps sur la scène européenne.

La saison 2019-2020 marque le retour à une certaine modestie, avec un Leonardo qui annonce une saison moins "bling-bling". Mais ce n'est pas pour autant que le PSG a perdu son statut aux yeux du public, qu'il soit béotien ou amateur de foot.

Ainsi, le baromètre d'Odoxa pour RTL et Groupama révèle que le PSG est le deuxième favori de la Ligue des champions selon l'opinion de l'ensemble des Français, derrière le Real Madrid. De plus, les amateurs de football jugent même les Parisiens favoris de la compétition à 22%, devant le FC Barcelone (19%).

Les Français se prononcent sur les chances du PSG en Ligue des champions (capture d'écran)

Les amateurs de football inquiets

Le Paris Saint-Germain fait figure d'exception, dans une enquête qui révèle une opinion mitigée des personnes interrogées, quant au niveau des clubs tricolores sur la scène européenne cette saison. Alors que Lille (Ligue des champions), Rennes et Saint-Étienne (Ligue Europa), sont déjà éliminés de la scène continentale, et que Lyon doit jouer un match décisif contre Leipzig le 11 décembre, le bilan est d'ores et déjà morose.

Si l'ensemble des Français pensent que les résultats sont inquiétants à 51%, ils sont 69% des amateurs de football à voir d'un mauvais œil la phase de poules des clubs de Ligue 1. Seul le PSG est déjà qualifié pour le printemps européen avant la dernière journée des matchs d'automne.

Les Français inquiets des résultats des clubs français en coupes d'Europe Crédit : Capture d'écran

Concernant les raisons de cet échec, les personnes interrogées pensent que "les clubs ne cherchent pas à construire une équipe sur le long terme". Le niveau des joueurs est aussi jugé "insuffisant". En troisième position, les amateurs de football expliquent que les clubs tricolores n'ont pas de budgets assez conséquents. Pour l'ensemble des Français, "les clubs préfèrent se concentrer sur le championnat", délaissant ainsi la coupe d'Europe.