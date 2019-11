Ligue des champions : Tottenham pour le PSG en 8es de finale ?

publié le 27/11/2019 à 14:48

Les 8es de finale de la Ligue des champions 2019-2020 seront-ils marqués par les retrouvailles entre Serge Aurier, Lucas Moura et Giovanni Lo Celso avec leur ancien club ? Par le retour de José Mourinho au Parc des Princes en tant que coach quatre ans après un nul 1-1 avec Chelsea, en 8es de finale aller ? Par un nouveau tirage périlleux pour le Paris Saint-Germain ?

Le verdict ne tombera que le lundi 16 décembre, cinq jours après la fin de la phase de poules. Mais l'hypothèse d'un Tottenham-PSG prend forme, mercredi 27 novembre, au lendemain du nul (2-2) arraché par les Parisiens sur la pelouse du Real au terme d'un match manqué durant 80 minutes, sauvé par un grand Keylor Navas dans les buts. Elle peut soit faire saliver, soit effrayer au regard de l'effectif des Spurs.

Outre les trois anciens Parisiens cités en préambule - le défenseur latéral droit français, l'ailier brésilien et le milieu argentin -, le finaliste de la dernière édition possède dans ses rangs les Français Hugo Lloris (actuellement blessé à un coude), Moussa Sissoko, Tanguy Ndombélé, les internationaux anglais Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, le Danois Christian Eriksen ou le Sud-Coréen Heung-Min Son. En deux matches, Mourinho vient de relancer la machine.

Ni Bayern, ni Juve, ni City, ni Lyon, ni Real

Concrètement, Tottenham est le seul 2e de groupe connu que Paris peut retrouver en février et mars prochain, avec match retour au Parc des Princes. Les hommes de Thomas Tuchel, assurés de terminer 1er et donc d'être têtes de série lors du tirage, ne peuvent en effet pas hériter du Real Madrid, le 2e de leur groupe (A).

Deux équipes d'un même pays ne pouvant pas non plus se retrouver à ce stade de la compétition, le PSG est également certain de ne pas croiser Lyon si l'OL termine 2e de sa poule (G). Avec 7 points, c'est sa place à deux journées de la fin derrière Leipzig (9) et devant le Zénith Saint-Pétertsbourg (4) et Benfica (3). Tout est encore possible, mais si les hommes de Rudi Garcia s'imposent en Russie mercredi 27 novembre (18h55), ils seront au moins qualifiés.

Paris ne tombera pas non plus sur les trois autres 1ers de groupe connus et redoutables sur le papier : le Bayern Munich (groupe B devant Tottenham), Manchester City (C) et la Juventus Turin (D).

Potentiellement 1 chance sur 4 de tomber sur les Spurs

Qui terminera 2e dans les groupes C et D, et donc potentiellement l'adversaire de Kylian Mbappé et ses partenaires ? Le Shakhtar Donetsk (6 points) est à la lutte avec le Dinamo Zagreb (5) et l'Atalanta Bergame (4) dans le premier cas, l'Atlético de Madrid (7) doit battre le Lokomotiv Moscou (3) pour devancer Bayer Leverkusen (6) dans le second.



Dans le groupe E, Liverpool (9) et Naples (8) bien partis même si Red Bull Salzbourg (4) garde une chance de terminer 2e. Dans le F, le FC Barcelone est devant avec 8 points avant de recevoir le Borussia Dortmund (7) et de se rendre chez l'Inter Milan (4). Le Slavia Prague (2) est encore en course.



Enfin, le groupe H est le plus serré... Devant le Losc (1 point). L'Ajax Amsterdam, Chelsea et Valence sont à égalité avec 7 points à deux journées de la fin. Si ce sont les Anglais qui terminent 1ers, la probabilité d'un choc Tottenham-PSG augmentera considérablement. Avec Manchester City, Liverpool et Chelsea têtes de série, elle sera de 1 "chance" sur 4, puisqu'il n'y aura pas de matches entre Anglais ni de Bayern-Tottenham (même groupe).