Ballon d’Or 2019 : 0,25% d'écart entre Messi et Van Dijk

publié le 03/12/2019 à 13:00

L'écart est infinitésimal, probablement historique. Il faudra vérifier, fouiller dans les annales, mais le résultat du Ballon d'Or 2019 restera sans doute comme le plus serré de l'histoire. Après l'addition des points attribués par 176 journalistes du monde entier (un par pays), il s'avère que Lionel Messi devance son dauphin Virgil Van Dijk de seulement 7 points : 686 à 679.

En pourcentage, cela donne 24,36% des suffrages pour l'attaquant argentin du FC Barcelone contre 24,11% en faveur du défenseur néerlandais de Liverpool. 3e, le Portugais Cristiano Ronaldo a récolté 476 points (16,90%). Suivent Sadio Mané avec 347 points (12,32%), Mohamed Salah avec 178 points (6,32%) et Kylian Mbappé, 6e, avec 89 points (3,16%).

Rappelons que chaque votant a dressé une liste de cinq joueurs et attribué 6 points au premier, 4 au deuxième, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au cinquième. Le joueur qui en récolte le plus au total est désigné Ballon d'Or. S'il n'a remporté ni la Ligue des champions avec le Barça ni la Copa America, Messi a par exemple récolté des points grâce à 47 des 49 journalistes africains.

277 points d'écart l'an passé

À titre de comparaison, le Croate Luka Modric avait été sacré l'an passé avec 753 points (26,14%), soit une avance de 277 points sur Cristiano Ronaldo (476, 16,52%) et de 339 sur Antoine Griezmann (414, 14,37%). En 2017, le Portugais avait frôlé les 1.000 points (946, 33,76%), Messi en récoltant 361 (23,91%) et Neymar 361 (12,88%).

Pour revenir au scrutin de 2019, précisons que Griezmann (18e) a reçu 9 points, Hugo Lloris (23e) 3 et Karim Benzema (26e) 1 seul. Les trois derniers (Joao Felix, Marquinhos et Donny van de Beek) n'en ont glané aucun, comme Lloris et Isco l'an passé, Philippe Coutinho et Dries Mertens il y a deux ans.

Rapinoe au dessus du lot, Becker écrase la concurrence

Pour être complet, sachez que chez les femmes, l'Américaine Megan Rapinoe a récolté 33,43% des points contre 13,66% pour l'Anglaise Lucy Bronze et 9,88% en faveur de sa compatriote Alex Morgan. La tenante du titre norvégienne Ada Hegerberg arrive juste derrière (9,74%), la meilleure française, Wendy Renard, est 6e avec 4,65%.



Pour le Trophée Kopa de meilleur jeune, Matthijs De Ligt a récolté 58 points, Jadon Sancho 49, Joao Felix 41, Vinicius Juinior 17. Pour le Trophée Yachine du meilleur gardien, le Brésilien de Liverpool Alisson Becker écrase la concurrence : 50,19% des points contre 17,93% pour son dauphin, l'Allemand du Barça Marc-André Ter Stegen.