Ligue des champions : Karim Benzema en route pour le Ballon d'Or

Que dire de plus sur Karim Benzema ? L'attaquant, auteur d'une saison stratosphérique, a remporté samedi soir sa cinquième Ligue des Champions avec le club madrilène.

Même s'il n'a pas été décisif, le natif de Bron a une nouvelle fois pesé dans le jeu de son équipe et s'est surtout comporté en leader, lui qui a été officiellement promu capitaine en début de saison.

Mais cette finale avait un autre enjeu pour le Français : le Ballon d'Or. En effet, ils étaient opposés à ses deux rivaux, les attaquants de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané. Déjà considéré comme le grand favori avant la finale, le Madrilène a fait un pas de géant vers la plus prestigieuse récompense individuelle, en triomphant au Stade de France.

Auteur d'une saison de tous les records : 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues en 45 matchs, dont 15 buts en Ligue des Champions, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de toute l'histoire sur une campagne européenne, Karim Benzema a porté son club vers les sommets en remportant la Liga et la Ligue des Champions, avec notamment deux triplés en huitième et en quart contre le PSG et Chelsea, qui ont marqué les esprits de la planète football.

Interrogé après le match sur le Ballon d'Or, le Français n'a pas fait de la langue de bois : "En club, je ne peux pas faire mieux", a-t-il répondu aux journalistes, ajoutant qu'il pense "forcément" au Ballon d'Or.

Un nouveau règlement favorable au Français

Avec l'absence de compétition majeure prévue cet été, puisque la Coupe du Monde est décalée à l'automne prochain, Karim Benzema se pose légitimement comme le grand favori.

Mais surtout, "KB9" a un autre atout dans sa manche : la réforme du Ballon d'Or. En effet, France Football, organisateur du vote, a décidé de modifier les dates d'attribution du précieux sésame. Le trophée prendra en compte la saison de football - d’août 2021 à juillet 2022 - et non plus l'année civile.

Pour voir Karim Benzema triompher, il faudra patienter, puisque le trophée ne sera remis que le 17 octobre.

