Le Real Madrid sacré champion d'Espagne pour la 35e fois

Le Real Madrid de nouveau sur le trône du championnat d'Espagne. Après son succès contre l'Espanyol Barcelone (4-0) ce samedi, les Madrilènes décrochent le 35e sacre de leur histoire.

Ce nouveau titre vient couronner l'excellente saison des joueurs du Real, puisqu'ils étaient en tête depuis la troisième journée. Les Madrilènes sont également toujours en course en Ligue des Champions, ou ils affronteront mercredi Manchester City dans une demi-finale retour qui s'annonce passionnante après la somptueuse rencontre à l'aller (4-3).

Ce succès porte évidemment la trace de Karim Benzema, brillantissime cette saison et grand favori pour le prochain Ballon d'Or. En 30 matchs, l'attaquant français aura inscrit 26 buts et délivré onze passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur buteur et le co-meilleur passeur du championnat.

Avec ce nouveau trophée, Carlo Ancelotti est devenu samedi le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats. Il a vaincu en Italie avec l'AC Milan (2004), en Angleterre avec Chelsea (2010), en France avec Paris (2013) et en Allemagne avec le Bayern (2017), avant de régner sur l'Espagne.