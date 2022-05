À 21 heures, samedi 28 mai, au Stade de France, aura lieu la finale de la Ligue des champions, où Liverpool et le Real Madrid s'affrontent. L'occasion pour un des piliers du Real, Karim Benzema, de marquer des points pour le Ballon d'Or.



Il serait le cinquième Français seulement à l'obtenir depuis la création de cette distinction en 1956. Pour succéder à Kopa, Platini, Papin et Zidane, l'avant-centre français a les chiffres avec lui. Cette saison, il est titulaire de 44 buts et 15 passes décisives en 45 matchs. Il est sur les bases des deux monstres de la spécialité, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, dont il peut d'ailleurs inquiéter les records samedi soir. Il est ainsi à deux unités des 17 buts inscrits par le Portugais sur une seule saison de Ligue des Champions, record relevé en 2014.



En termes statistiques, il est donc intouchable et fait figure de favori. Kylian Mbappé (PSG) nage à peu près dans les mêmes eaux mais leur confrontation directe en Ligue des champions, a plié le match. Le Madrilène n'a qu'un adversaire : Sadio Mané, champion d'Afrique avec le Sénégal, qui pourrait coiffer l'attaquant tricolore sur le poteau en cas de victoire de Liverpool en finale.

Une confiance affichée

Mais le règlement du Ballon d'Or a changé cette année. La performance individuelle du joueur est redevenue le principal critère de jugement, avant l'addition des trophées collectifs. De quoi asseoir un peu plus ce statut de favori que "KB9" refuse pourtant d'évoquer : "C'est vrai que j'ai fait une bonne saison, en Liga, en Ligue des champions. J'ai pris du plaisir sur le terrain. Le Ballon d'Or, j'ai le temps d'y penser."



Le collectif avant tout, dans le discours comme dans le jeu. Un aspect qui peut l'handicaper. Mais si sa personnalité semble avoir évolué : il est plus ouvert, plus souriant. Une attitude qui coïncide avec la confiance sans limite qu'il affiche cette saison. Le timide gamin de Bron, qui s'inventait parfois des mimiques boudeuses de star du rap, assume désormais ce rôle de patron, qu'on l'a vu endosser à chaque fois que son équipe a frôlé la catastrophe : contre le PSG, Chelsea, Manchester City...

Karim Benzema est porté par une confiance sans limite. À 34 ans, il sait que la fin approche. Il veut profiter tout simplement, engranger tout ce qui peut l'être... Et son retour avec les Bleus l'a transfiguré. La consécration d'un Ballon d'Or serait aussi une conséquence directe de sa réconciliation avec Didier Deschamps. Nul doute que Karim Benzema échangerait un Ballon d'Or cette année contre le plus beau des trophées dans un peu plus de six mois au Qatar.

