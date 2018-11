Thomas Tuchel et edinson Cavani le 24 octobre 2018 au Parc des Princes

publié le 28/11/2018 à 19:45

Il est grand temps de passer la seconde. Le PSG, qui n'a remporté qu'un seul de ses quatre matches de Ligue des champions cette saison, contre l'Étoile Rouge Belgrade (6-1), sera éliminé dès la phase de poules s'il perd à domicile contre Liverpool et que Naples bat le club Serbe, mercredi 28 novembre (21h).



En cas de match nul face aux Reds, vainqueurs à l'aller en Angleterre (3-2), les Parisiens de Thomas Tuchel ne seront plus maîtres de leur destin lors de la dernière journée, le mardi 11 décembre. Ils iront à Belgrade tandis que Liverpool recevra Naples avec la balle de match entre les pieds.

Il faut donc gagner au Parc des Princes pour se repositionner avantageusement et ne pas envisager, ou constater, une catastrophe industrielle qui serait l'une des plus retentissantes de l'histoire du sport. Kylian Mbappé et Neymar seront sûrement sur la pelouse. Mais sont-ils à 100% ?

Le classement du groupe A :

Classement : Pts J G N P bp bc dif



1. Naples 6 4 1 3 0 4 3 1

2. Liverpool 6 4 2 0 2 7 5 2

3. Paris SG 5 4 1 2 1 11 7 4

4. Etoile rouge de Belgrade 4 4 1 1 2 3 10 -7

Les équipes de départ :

PSG : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani



Liverpool : Alisson - Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Milner, Henderson - Salah, Firmino, Mané