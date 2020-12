Ligue des champions : Barça, Atlético, Lazio... Quel adversaire pour le PSG ?

et AFP

publié le 14/12/2020 à 06:29

Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergame, Séville FC, Lazio Rome et FC Barcelone : voici les sept adversaires potentiels du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des champions, en février et mars prochain. 1ers de leur groupe en dépit d'un démarrage ponctué de deux défaites en trois matches, les hommes de Thomas Tuchel sont sûrs d'éviter le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin, ainsi que Leipzig, 2e de leur poule.

Il reste cependant de gros morceaux potentiels sur la route, à commencer par les espagnols du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Si le Barça de Messi et Griezmann reste une claque infligée par la Juve de Ronaldo (0-3) et ne pointe qu'à la 9e place en Liga avec quatre défaites en 10 matches, il semble bien sûr capable de se réveiller d'ici à la fin de l'hiver. D'autres y verraient la possibilité de prendre une revanche éclatante sur la fameuse "remontada" de mars 2017.

De son côté, l'Atlético de Diego Simeone réalise un début de saison quasi parfait en championnat (leader, huit succès et deux nuls en 10 matches) et s'est montré solide en Ligue des champions (2e derrière le Bayern). Pour Zinédine Zidane, le nouveau club de Luis Suarez est "assurément" le favori cette saison en Espagne. Paris n'a jamais croisé l'Atlético en coupe d'Europe.

Cinq tirages plus abordables sur le papier

Retrouver l'Atalanta Bergame rappellerait un bon souvenir récent puisque le club de la capitale a battu l'étonnante équipe italienne 2-1 en quarts de finale de la dernière édition, certes au terme d'un final renversant. Tomber sur le Borussia Mönchengladbach de Pléa et Thuram, le FC Porto, le Séville FC ou la Lazio Rome serait également perçu comme un bon tirage.

Rappelons que deux équipes d'un même pays ne peuvent se rencontrer à ce stade de la compétition. Les matchs aller se joueront les 16,17, 23 et 24 février, les matchs retour les 9, 10, 16 et 17 mars 2021. La finale est prévue le samedi 29 mai 2021 à Istanbulm, au stade olympique Atatürk.

Ligue des champions : les 16 qualifiés pour les 8es

1ers de groupe (têtes de série) :

Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus Turin, PSG



2es de groupe :

Atlético Madrid, Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergame, Séville FC, Lazio Rome, FC Barcelone, RB Leipzig