publié le 29/11/2018 à 13:10

À une journée de la fin de la phase de poules, le puzzle des 8es de finale de la Ligue des champions 2018-2019 prend sérieusement forme. Il ne reste plus que quatre billets à distribuer. Sont assurés de faire partie du top 16 européen en février et mars prochains l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, l'AS Rome, la Juventus Turin, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Schalke 04, le FC Porto et l'Ajax Amsterdam.



On retrouve donc trois clubs espagnols, deux anglais, deux italiens, deux allemands, un portugais et un hollandais. La France sera-t-elle rayée de la carte pour la première fois depuis que la compétition a adopté son format actuel en 2003-2004 ? A priori, non : Lyon et le PSG ont de bonnes chances de sortir de leur groupe. Mais l'hypothèse n'est pas à exclure.

Pour Monaco, demi-finaliste il y a deux ans, l'élimination est en revanche actée. Les autres éliminés connus sont le PSV Eindhoven, l'Étoile Rouge Belgrade, Galatasaray, le Lokomotiv Moscou, Benfica, l'AEK Athènes, Hoffenheim, le CSKA Moscou, Valence et les Young Boys Berne.

Suspense entier dans un seul groupe, celui du PSG

Dans le groupe A, l'Atlético d'Antoine Griezmann est en ballottage favorable pour terminer 1er devant Dortmund. Dans le B, Tottenham et l'Inter Milan se livreront un duel à distance pour accompagner le Barça, assuré de conserver la tête. Dans le C, le seul dans lequel aucun qualifié n'est connu, un match à trois se dessine entre Naples, le PSG et Liverpool. Dans le D, Porto finira 1er, Schalke 2e.



Le groupe E se conclura par une "finale" pour la première place entre l'Ajax et le Bayern à Amsterdam. Dans le F, Lyon accompagnera City s'il ne perd pas sur la pelouse (à déterminer) du Shakhtar. Le verdict du G est connu : Real 1er, Rome 2e. Enfin, dans le H, la Juve compte deux points d'avance sur United.

L'Ajax Amsterdam de retour après 13 ans d'absence

Sur les 12 qualifiés pour les 8es, 8 l'étaient déjà la saison dernière : Manchester United, la Roma, le Barça, Manchester City, le Bayern, la Juve, Porto et le Real, bien sûr. Sortent de la liste Besiktas, Bâle, Chelsea, le Séville FC. Y entrent l'Ajax, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2005-2006, l'Atlético et le Borussia, qui reviennent après un an d'absence, et Schalke, après trois ans de disette.



La dernière journée de la phase de poules se déroulera les mardi 11 et mercredi 12 décembre. Le tirage au sort des 8es de finale est prévu le lundi le 17 décembre, pour des matches aller les 12-13 et 19-20 février, et retour les 5-6 et 12-13 mars. La finale doit avoir lieu le samedi 1er juin à l'Estadio Metropolitano de Madrid, le nouveau stade de l'Atlético.

Les qualifiés pour les 8es :

Groupe A : Atlético de Madrid, Borussia Dortmund



Groupe B : FC Barcelone



Groupe C : aucun qualifié connu



Groupe D : FC Porto, Schalke 04



Groupe E : Bayern Munich, Ajax Amsterdam



Groupe F : Manchester City



Groupe G : Real Madrid, AS Rome



Groupe H : Juventus Turin, Manchester United