publié le 12/12/2018 à 19:45

L'Olympique Lyonnais va-t-il retrouver le top 16 européen et les matches à élimination directe qu'il n'a plus connu depuis la saison 2011-2012 et sa sortie de route en 8es de finale face aux modestes Chypriotes de l'APOEL Nicosie. L'OL est en tout cas est en bonne position pour se qualifier. Pour retrouver la petite musique de la Ligue des champions en février, les hommes de Bruno Génésio doivent au minimum ramener un match nul du stade olympique de Kiev.



Si la situation des Gones semble a priori confortable, ses performances en dents de scie, le contexte pesant du déplacement en Ukraine et l'état de forme de ses meilleurs joueurs invitent à la mesure. D'autant que le Shakhtar de Junior Moraes, double buteur à l'aller (2-2), peut lui chiper in extremis la deuxième place qualificative du groupe derrière le leader Manchester City en cas de victoire.

les équipes de départ :

Shakhtar Donetsk : Pyatov - Khocholava, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily - Stepanenko, Maycon - Marlos, Kovalenko, Taison - Junior Moraes

Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Tete, Tousart, Aouar, Mendy - Fekir - Traoré, Depay