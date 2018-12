publié le 12/12/2018 à 15:30

Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, FC Barcelone, Tottehnam, PSG, Liverpool, FC Porto, Schalke 04, Bayern Munich, Ajax Amsterdam, Manchester City, Real Madrid, AS Rome, Juventus Turin et Manchester United. Avant la fin de la dernière journée de la phase de poules, voici les 15 qualifiés sur 16 pour les 8es de finale. Le dernier billet se joue entre Lyon et le Shakhtar Donetsk, mercredi 12 décembre (21h) à Kiev.



Tous les qualifiés connaîtront leur prochain adversaire lundi 17 décembre à partir de 12h à l'issue d'un tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. Deux équipes d'un même pays ou issues d'un même groupe ne pourront s'affronter. Finalement 1er de son groupe, le PSG ne pourra ainsi pas retrouver tout de suite Liverpool, ni croiser l'OL si le club de Jean-Michel Aulas termine 2e derrière Manchester City.

L'Atlético de Madrid pour le PSG ?

Avant de connaître les positions du Bayern et de l'Ajax dans le groupe E et de la Juve et Manchester United dans le H, les adversaires potentiels des Parisiens sont l'Atlético de Madrid, Tottehnam, Schalke et l'AS Rome mais pas le FC Barcelone, le FC Porto et le Real Madrid, comme l'an passé.

Les 8es de finale aller sont programmés les 12-13 et 19-20 février, et retour les 5-6 et 12-13 mars. La finale doit avoir lieu le samedi 1er juin à l'Estadio Metropolitano de Madrid, le nouveau stade de l'Atlético.

Les qualifiés pour les 8es :

Groupe A : Borussia Dortmund 1er, Atlético de Madrid 2e



Groupe B : FC Barcelone 1er, Tottehnam 2e



Groupe C : PSG 1er, Liverpool 2e



Groupe D : FC Porto 1er, Schalke 2e



Groupe E : Bayern Munich, Ajax Amsterdam



Groupe F : Manchester City



Groupe G : Real Madrid 1er, AS Rome 2e



Groupe H : Juventus Turin, Manchester United