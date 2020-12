Mercato : Raymond Domenech sur le point de rejoindre le FC Nantes ?

publié le 23/12/2020 à 12:25

Depuis le départ de Christian Gourcuff, limogé après une lourde défait 4-0 face à Strasbourg le 8 décembre, le poste d'entraîneur reste vacant au sein du FC Nantes. Patrick Collot assure l'intérim depuis cette séparation, mais l'entraîneur adjoint a laissé entendre qu'il pourrait bientôt retrouver son poste initial.

La rencontre face à Lyon "sera sûrement mon dernier match à la tête de l'équipe", a-t-il déclaré. En effet, un nouveau coach devrait faire son apparition à Nantes, et non des moindres étant donné qu'il s'agit de l'ex-sélectionneur de l'Équipe de France, Raymond Domenech. Celui-ci serait en discussion avec le propriétaire du club, Waldemar Kita, selon les informations de France Bleu.

À 68 ans, l'entraîneur ne manque pas d'expérience mais il semble légitime de se demander s'il n'a pas perdu la main. Il n'a plus été la tête d'une équipe professionnelle depuis 2010 et le fiasco des Bleus en Afrique du Sud. De plus, sa dernière expérience en tant qu'entraîneur en club remonte à 1993. Il avait alors fini 14e de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais et s'était fait éliminer par Pont Saint-Esprit en 32e de finale de Coupe de France.