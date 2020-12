"Mission Impossible 7" : Tom Cruise très en colère sur le tournage

publié le 16/12/2020 à 12:24

"Je ne veux plus jamais voir ça et si je te revois le faire, tu es viré". Tom Cruise ne rigole pas avec les gestes barrière et la distanciation sociale. Alors que le tournage du 7e opus de la saga Mission Impossible se déroule actuellement en Grande-Bretagne, l'acteur star de la franchise a littéralement pété un câble sur le plateau après avoir vu un manquement aux mesures anti-Covid.

Dans un document audio divulgué par le journal britannique The Sun et relayé par le Huff Post, on entend Tom Cruise, furieux, hurler sur le plateau. "Ils ont repris les tournages à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec les putains de studios, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films”, crie l'acteur américain.

Selon The Sun, la star se serait mise en colère après avoir repéré deux membres de l'équipe se tenant à moins de deux mètres l'un de l'autre. "On crée des milliers d’emplois bande d’abrutis. Je ne veux plus jamais revoir ça, plus jamais. Et si je te revois le faire, tu es viré, et si quiconque de l'équipe le fait", hurle Tom Cruise, qui continue de vociférer après son équipe pendant deux bonnes minutes.

Tom Cruise went full Les Grossman on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols https://t.co/88dgou18Qu pic.twitter.com/u9HjFpljOI — Icculus The Brave (@FirenzeMike) December 16, 2020

Tournage interrompu en février

Le tournage du film, plusieurs fois interrompu depuis quelques mois, a repris en septembre. Il ne peut plus souffrir aucun retard puisque sa sortie est prévue pour novembre 2021. Pour tenir le planning, Tom Cruise, qui est aussi le producteur du film, avait loué deux yachts en septembre, de près de 700.000 dollars pour loger l’équipe et éviter tout risque de contamination. Le tournage en Italie, avait notamment été interrompu en février dernier au vue de la propagation du virus.