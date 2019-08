Maillot extérieur AS Monaco

Après un été footballistique bien chargé, grâce à la Coupe du Monde féminine, la Copa América et la Coupe d'Afrique des Nation, c'est déjà l'heure de la rentrée pour les 20 clubs de Ligue 1 Conforama. Le championnat de France de 1er division 2019/2020 a repris le 9 août avec une affiche de choix : Monaco-Olympique Lyonnais. Les deux concurrents les plus sérieux du Paris Saint-Germain, pour le sacre final, sont entrés directement dans le grand bain.

Les recrues estivales ne sont pas les seuls motifs de nouveauté en ce début de saison. Comme chaque année, les 20 acteurs du championnat ont révélé leurs nouvelles tuniques pour les 38 journées à venir. Certains supporters sont ravis, d'autres un peu moins au vu des bad buzz provoqués par certains ensembles (l'audacieux maillot bleu du Stade Rennais en tête).

À cette occasion, RTL vous propose une sélection totalement subjective des 6 plus beaux maillots de Ligue 1 édition 2019-2020.

Lyon, domicile

Un maillot classique, mais qui fourmille de petits détails. Les bandes Adidas en gris clair sur les manches, le logo du club en ton sur ton en bas à gauche, les liserés bleus et rouges et le col à bouton. Pas besoin de faire compliqué quand on peut faire bien.

Paris Saint-Germain, extérieur

Quand le maillot a été annoncé, les réactions étaient plutôt mitigées. Et puis finalement la tunique corail du Paris Saint-Germain a rencontré son public. Serait-ce la présence du Jumpman à la place du logo Nike habituel ou la couleur qui rappelle brièvement l'ensemble rouge que portaient les hommes de Laurent Blanc lors du plus beau match Ligue des Champions sous l'ère qatari ...? Une chose est sûre, cette nouvelle collaboration Jordan x PSG va faire parler d'elle.

OGC Nice, domicile et third

Un petit air de Calcio flottera du côté de l'Allianz Riviera cette saison. Avec un maillot domicile traditionnel qui rappelle le Milan et un maillot extérieur qui fait penser à la Sampdoria de Gênes, l'OGC Nice sera définitivement à l'heure italienne cette saison. Simple, efficace.



SCO d'Angers, domicile

Pas beaucoup de nouveautés côté angevin, mais un maillot historique pour le centenaire du club. En plus des traditionnelles rayures blanches et noires, les petits détails dorés font la différence sur une tunique sobre et classieuse. La Juventus devrait s'en inspirer.

AS Monaco, extérieur

Après une saison noire pour l'ASM, leur nouvel équipementier, Kappa, a dévoilé un maillot en conséquence pour les joueurs du Rocher. Coïncidence vous dites ? Toujours est-il que le résultat en vaut la chandelle : des losanges discrets posés sur une tunique noire et or pour un effet bling-bling mais pas trop.



Olympique de Marseille, domicile

Alors que l'OM entame un nouveau cycle cette saison, Puma s'est creusé la tête pour proposer une tunique à la hauteur des ambitions marseillaises. Même le sponsor Uber Eats a revu le code couleur de son logo pour coller au mieux au maillot des Olympiens, preuve que le football est avant tout un sport collectif.

Ce maillot, cette histoire, c’est notre identité ©¿

À l’Orange Vélodrome comme en ville, portons fièrement les couleurs de l’OM ¿¿¿¿



Mention honorable : Stade de Reims, extérieur

En 24 avant la création du Paris Saint-Germain, le Stade de Reims était le premier club français à flamber en Ligue des Champions. Si les résultats sportifs ne sont plus aussi glorieux qu'avant, l'équipe entraînée par David Guion aura de quoi se consoler avec ce maillot chargé d'Histoire. 33 fleurs de Lys (pour les 33 rois de France couronnés en Champagne) et un bleu roi symbole de la ville, Umbro s'est vraiment inspiré de l'environnement des Rouge et Blanc. Seul petit bémol : trop de sponsors, tue le sponsoring.

