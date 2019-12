publié le 13/12/2019 à 11:00

Oui le PSG et Lyon viennent de se qualifier pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Mais c'est souvent leur plafond de verre, et dans l'autre coupe d'Europe, l'Europa League, on a assisté à une Bérézina cette saison : pas un seul qualifié à l'issue de la phase de poules. C'est du jamais vu en huit ans.

Patrick Viera, ancien champion du monde aujourd'hui entraîneur à Nice, tente de comprendre. "C'est une déception. Le football français travaille très bien au niveau de la formation. Mais je pense que garder les jeunes talents plus longtemps, ça sera déjà une bonne chose", déclare-t-il.

La seule excuse financière ne tient plus. 1,15 milliard d'euros de droits TV par an. Les clubs vont se partager, dès la saison prochaine, un énorme pactole qui paradoxalement peut aussi devenir un cadeau empoisonné. En fait, cela créé un appel d'air pour de nouveaux investisseurs, souvent étrangers, qui pratiquent ce que l'on appelle le "Trading joueur".

176 millions d'euros de pertes l'an passé

C'est de la spéculation. On forme, on achète à bas prix de jeunes joueurs, on les expose et on les vend très vite. Un bonheur pour l'actionnaire. Un cauchemar pour l’entraîneur. Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport met en garde les dirigeants. "Lille, qui avait une magnifique équipe, et qui à l'inter-saison s'est dépouillé de cinq de ses meilleurs éléments. Si on flambe une année, et que l'année d'après on s’appauvrit pour rembourser, c'est pas bon", affirme-t-il.

Des clubs français structurellement trop dépendants de la revente des joueurs. Seul Lyon est propriétaire de son stade. Résultat, encore 176 millions d'euros de pertes au global l'an passé. Un record depuis dix ans.

Pour autant, les joueurs et les entraîneurs n'échappent pas à la remise en question voire à une révolution culturelle. Quand Rennes ou Saint-Étienne butent sur des clubs ukrainiens ou roumains, difficile d'invoquer un problème de budget. En revanche, la frilosité tactique, la timidité dans l’engagement saute aux yeux de Gérard Houllier, ancien vainqueur de coupe d'Europe avec Liverpool.

Des stades agrandis et rénovés

"Je suis choqué de voir comment certaines équipes abordent le match. On peut perdre mais il faut se battre dans un match de coupe d'Europe il faut courir. Les équipes que j'ai entraînées, quand elles abordaient la coupe d' Europe, elles avaient une faim, une rage de gagner qui était autre que ce que je vois actuellement", déplore-t-il.



Également en championnat où on s'ennuie ferme parfois. Il n'y a qu'à regarder les influences, elles ne progressent pas. 22.300 spectateurs en moyenne il y a cinq ans contre 22.800 aujourd'hui alors que les stades ont été agrandis et rénovés pour l'Euro 2016. Le spectacle s'appauvrit tout le monde en convient. Sauf Didier Guillaume, le directeur général de la Ligue.



"En terme de nombre de buts par matches, on était à 2,8 l'année dernière. Les Allemands sont entre 2,5 et 3. Donc nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation que vous faites qui est celle que la qualité du spectacle a baissé", dit-il.

"La qualité du spectacle appartient aux acteurs"

La Ligue qui s'attache surtout à soigner l'emballage en pénalisant par exemple les clubs dont la pelouse n'est pas assez verte ou dont les tribunes ne seraient pas pleines dans le champ de la caméra. Rien, en revanche, concernant le niveau de jeu. La qualité intra sec du produit.



"Il n'y a pas de groupes de travail au sein de la Ligue pour réfléchir à comment améliorer le spectacle footballistique. Nous on n'est pas coach. La qualité du spectacle appartient aux acteurs", persiste-t-il.



Des clubs qui, pour l'instant, pointent toujours au cinquième rang de l'indice UEFA. Mais de plus en plus distancés par les mastodontes que sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.