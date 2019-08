Ligue 1 : découvrez les grandes affiches de la saison 2019/2020

publié le 08/08/2019 à 16:37

La Ligue 1 reprend ses droits à partir du 9 août. Et pour débuter cette 82ème édition du championnat de France comme il se doit, Monaco reçoit Lyon au stade Louis II, pour l'ouverture de la première journée. C'est déjà un choc que nous propose ici la LFP, les deux formations étant sûrement les plus promptes à titiller le grand PSG cette saison. Lyon retrouvera d'ailleurs le Paris Saint-Germain le 22 septembre prochain, premier gros test de la saison pour les champions en titre.

Pour les grands derbys, il faudra attendre la 9ème journée et un Saint-Étienne - Lyon qui s'annonce bouillant, le retour au Groupama Stadium se jouera le 1er mars. À ne pas manquer également, le premier acte du classico au Parc des Princes, le 22 octobre prochain. Les Marseillais accueilleront, eux, les Parisiens à l'occasion de la 30ème journée, le 22 mars.



Le LOSC, dauphin la saison passé, affrontera respectivement Bordeaux et l'Olympique de Marseille, au cours de la 11ème et 12ème journée, les 26 octobre et 2 novembre prochains. Ces deux confrontations seront un bon indicateur de l'état de forme des hommes de Christophe Galtier, dont l'effectif a été largement remanié cet été.

Pour être sûr de ne rien rater, RTL vous propose le calendrier des plus grosses rencontres à venir.

Les plus belles affiches de Ligue 1 la saison prochaine

9 août : Monaco - Lyon (1er journée)

1er septembre : Marseille - Saint-Étienne (4e journée)

22 septembre : Lyon - Paris (6e journée)

6 octobre : Saint Étienne - Lyon (9e journée)

27 octobre : Paris - Marseille (11e journée)

2 novembre : Marseille - Lille (12e journée)



10 novembre : Marseille - Lyon (13e journée)



23 novembre Paris - Lille (14e journée)



30 novembre : Monaco - Paris (15e journée)



4 décembre : Lyon - Lille (16e journée)



14 décembre : Bordeaux - Marseille (17e journée)



12 janvier : Paris - Monaco (20e journée)



26 janvier : Lille - Paris (21e journée)



1er février : Bordeaux - Marseille (22e journée)

9 février : Paris - Lyon (24e journée)



1er mars : Lyon - Saint Étienne (27e journée)



7 mars : Lille - Lyon (28e journée)



22 mars : Paris - Marseille (30e journée)

18 avril : Lyon - Marseille (33e journée)