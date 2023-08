Ligue 1, Premier League, Saudi Pro League... Comment suivre les matchs en streaming

C'est l'heure de la reprise. La Ligue 1 Uber Eats et plusieurs championnats de football étrangers font leur rentrée. Et comme à chaque début de saison, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver entre tous les diffuseurs. RTL vous aide à y voir plus clair pour vous permettre de suivre vos équipes et vos stars du ballon rond favorites.

La Ligue 1 fait sa reprise. Le match Nice-Lille vendredi 11 août a donné le coup d'envoi de cette saison 2023-2024 très prometteuse. Prime Vidéo et Canal+ se partagent les droits du Championnat de France. La plateforme d'Amazon propose à ses abonnés de pouvoir suivre sept matchs par journée, dont la rencontre du dimanche soir (20h45). La chaine cryptée offre deux matchs par week-end, ceux du samedi soir (21h) et du dimanche en fin d'après-midi (17h05).

Pour le championnat de Ligue 2, qui a repris la semaine dernière, les droits sont partagés entre Prime Vidéo (sept matchs), beIN Sports (deux matchs) et la chaîne L'Équipe (un match). La D1 féminine sera à suivre sur les antennes du groupe Canal+.

Et les championnats étrangers ?

La Premier League, le championnat d'Angleterre de football, reprend également ses droits ce week-end. En France, les droits exclusifs sont détenus par Canal+. Pour les championnats allemands, italiens et espagnols, un abonnement à la chaîne BeIN Sports est nécessaire pour suivre les rencontres. Les deux diffuseurs se partageront la Ligue des champions, dont la phase de poules commencera le 19 et le 20 septembre.

Cette année, le championnat d'Arabie saoudite accueille plusieurs grands noms du football mondial, à l'image de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema ou encore de N'Golo Kanté. La Saudi Pro League pourrait être particulièrement suivie cette saison. Canal+ a récemment acquis les droits de ce championnat.

Libre après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a décidé de rejoindre les États-Unis et le club de l'Inter Miami. Pour observer les exploits du champion du monde argentin, il faut, dans un premier temps, veiller tard en raison du décalage horaire et être abonné au "MLS Season Pass", proposé par Apple.