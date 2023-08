Ligue 1 : pourquoi l'OM peut viser le titre de champion de France

Le défenseur de Marseille Matteo Guendouzi et ses coéquipiers célèbrent le but de l'équipe lors du match de L1 entre l'Olympique de Marseille (OM) et le SCO Angers au Stade Vélodrome de Marseille, le 4 février dernier.

L'OM est taillé pour la Ligue des champions. C'est, en tout cas, ce que peuvent penser les supporters ciel et blanc quand ils voient les dernières recrues du club : Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Rubén Blanco, Amine Harit ou encore Ruslan Malinovskyi... Le tout pour un total de 67.5 millions d'euros.

À ces joueurs achetés, ou transférés gratuitement pour Aubameyang, s'ajoutent des retours de prêts tels que Jordan Amavi, Pape Gueye ou Luis Henrique. Un recrutement important pour une équipe qui a fini à la troisième place de la Ligue 1 lors du championnat 2022-2023, à onze points derrière le RC Lens, qui était lui-même dauphin à un point du champion, le Paris Saint-Germain.

Si le club parisien reste le grandissime favori pour la première place cette saison, Marseille a de sérieuses raisons d'espérer un bon résultat au niveau national, mais aussi européen.

Pierre-Emerick Aubameyang vient de Chelsea, club anglais champion d'Europe en 2021, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi jouaient à l'Atlético Madrid, tandis qu'Ismaïla Sarr vient de Watford et Iliman Ndiaye de Sheffield United, deux clubs de Premier League, championnat réputé comme étant le plus côté au monde.



Un PSG détrônable ?

Le PSG entame également la nouvelle saison avec un lourd dossier à gérer, celui de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec 213 buts inscrits. Partira, partira pas ?

Avant cela, le champion du monde Argentin Lionel Messi a quitté Paris après deux saisons ratées. Le pompon : malgré de bonnes recrues en cet été 2023, il faut rappeler que les Rouge et Bleu ont vu le RC Lens finir à un point seulement de la première place au bout de la saison 2022-2023.

En ce qui concerne les Sang et Or, des départs non négligeables sont survenus, avec ceux de Seko Fofana vers l'Arabie Saoudite ou de Loïs Openda à Leipzig, joueurs-clés de l'effectif de Franck Haise.

Toutefois, les arrivées d'Angelo Fulgini ou d'Andy Diouf devraient permettre au club nordiste d'espérer un bon résultat en Ligue 1, mais aussi... en Ligue des champions, compétition prestigieuse que retrouve Bollaert 21 ans après sa dernière participation en 2002-2003.

De bonnes raisons d'espérer

Ainsi, malgré les départs de cadres essentiels tels que Dimitri Payet ou Alexis Sanchez, l'Olympique de Marseille a de bonnes raisons d'espérer. À voir comment l'entraîneur espagnol articulera le jeu avec des joueurs de classe internationale et des joueurs de Ligue 1 moins mis en valeur.



Un exercice auquel il a déjà fait face avec une certaine réussite cette année, malgré des conflits avec certains tauliers tels que Dimitri Payet.