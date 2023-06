Ligue 1 : découvrez le calendrier complet de la saison 2023-2024

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi 29 juin le calendrier complet pour la saison 2023-2024 avec un retour en Ligue 1 à dix-huit équipes au lieu de vingt (ce fut déjà le cas entre 1997 et 2002). Le championnat débutera le 12 août prochain pour se terminer le 18 mai 2024. Les barrages sont de retour le 30 mai et le 2 juin. Petite particularité, seule la 17e journée se jouera en semaine, le mercredi 20 décembre, marquant le début de la trêve hivernale.



La rencontre entre Nice et Lille s'annonce comme le choc de cette 1ère journée. Parmi les autres matchs, le tenant du titre le Paris-Saint-Germain recevra le FC Lorient tandis que l'Olympique de Marseille accueillera le Stade de Reims. L'OL, de son côté, ira à Strasbourg tandis que le RC Lens, second la saison dernière, se déplacera à Brest.

Les principales affiches de la saison

La première grosse affiche de la saison aura lieu le 27 août au Parc des Princes entre le PSG et Lens, les deux premiers du championnat la saison dernière.

Le toujours bouillant classico entre le PSG et l'OM se déroulera le dimanche 24 septembre à 20h45 au Parc des Princes puis au Vélodrome le dimanche 31 mars à 20h45. L'Olympico entre l'OL et L'OM se tiendra le dimanche 29 octobre (à Marseille) à 20h45 et le dimanche 4 février à 20h45 (à Lyon). Le PSG et Lyon s'affronteront les 3 septembre et 21 avril alors que le derby de la Cote d'Azur entre Nice et Monaco se jouera les 24 septembre et 11 février.

Le calendrier des matchs aller 2023/204 Crédit : L1 Uber Eats

Le calendrier des matchs retour 2023/204 Crédit : L1 Uber Eats

