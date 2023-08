Paris Saint-Germain : Neymar et Verratti poussés vers la sortie ?

Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent-ils faire table rase du passé ? En plein mélodrame avec Kylian Mbappé, la porte est désormais ouverte pour Neymar et Marco Verratti. La star brésilienne et l'historique milieu de terrain italien ont été convoqués mercredi 9 août avec un message limpide et cinglant : on ne compte pas sur vous cette saison.

Il s'agit très clairement d'une punition. L'un, Neymar, avait déjà signifié ses envies de départ à la direction quelques jours plus tôt. L'autre avait laissé entendre qu'il était ouvert à un départ. Le Paris Saint-Germain applique donc sa nouvelle politique à la lettre, soit l'engagement est total pour le club, soit c'est la porte, quels que soient les états de service, qu'on s'appelle Mbappé, Neymar ou Verratti.

Un virage à 180° de la part du club, qui présente sa part de risques. Sportivement, l'équipe va automatiquement s'affaiblir. Et financièrement, Neymar et Verratti ont respectivement encore quatre et trois ans de contrat. Pour les faire partir, il va donc falloir les brader. Sans compter sur l'image véhiculée à l'international. Les partenaires et le merchandising ont été construits depuis plus de dix ans sur une politique de stars. Cette déconstruction aussi soudaine qu'inattendue ouvre une page toute blanche, avec des incertitudes à tous les étages.

