DIAPORAMA - Mercato : Benzema, Kanté, Mahrez... Ces joueurs partis en Arabie saoudite

En quelques mois, l'Arabie saoudite est passée de championnat mineur à nouvelle puissance du football mondial. Le régime saoudien, porté par sa politique de "sportwashing" et des fonds quasi illimités, a recruté plusieurs grandes stars cet été, à commencer bien entendu par le Ballon d'Or Karim Benzema. Riyad Mahrez, l'ailier algérien tout juste vainqueur de la Ligue des champions, a quitté Manchester City et s'est engagé vendredi 28 juillet avec le club d'Al-Ahli. Il rejoint ainsi une impressionnante colonie de joueurs connus internationalement, comme l'attaquant brésilien Roberto Firmino et le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly.



Et alors qu'il reste encore près d'un mois sur le marché des transferts en Europe, d'autres grands noms pourraient à leur tour arriver en Arabie saoudite. Ce ne sera pas le cas de Kylian Mbappé, qui a décliné l'approche saoudienne. Mais Marco Verratti, le milieu italien du PSG, ainsi que Sadio Mané, l'ailier sénégalais du Bayern Munich, seraient proches de sauter le pas, selon plusieurs médias sportifs. Découvrez en photos ces joueurs qui ont rejoint Cristiano Ronaldo, la première star à être partie au royaume des Saoud l'hiver dernier.