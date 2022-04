Ligue 1 : titre, Ligue des champions, descente... Le point complet à 5 journées de la fin

Qui accompagnera le PSG en phase de poules de la Ligue des champions la saison prochaine ? En arrachant la victoire face à Nantes (3-2), mercredi 20 avril lors de la 33e journée, Marseille s'est offert six points d'avance à la 2e place sur un trio Rennes-Strasbourg-Monaco (voire le classement complet ci-dessous), et par conséquent le droit de rêver à des retrouvailles avec la plus prestigieuse des coupes européennes, après la calamiteuse campagne 2020-2021.

Rappelons que les deux premières places offrent un billet direct pour la prochaine C1. Avec 21 points d'avance sur le 3e alors qu'il n'en reste plus que 15 à distribuer, Paris est certain d'y participer pour la 11e saison de suite. Pour ce qui est de l'officialisation du titre de champion de France, le 10e de son histoire (record de Saint-Étienne égalé), ce sera sans doute pour samedi 23 avril (21h) : le club de la capitale n'a besoin que d'un match nul contre Lens (7e) au Parc des Princes.

L'OM enchaînera de son côté à Reims (13e), non pas avec l'ambition de retarder une deuxième fois l'inévitable sacre parisien, mais de prendre trois points de plus avant de recevoir Lyon (8e) le 1er mai, d'aller à Lorient (15e) et de finir à Rennes et contre Strasbourg. Il y a aussi au programme des hommes de Jorge Samlpaoli une demi-finale de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam (aller en Hollande le 28 avril, retour le 5 mai, éventuelle finale le 25 mai).

Lutte intense pour l'Europe

Le 3e de Ligue 1 se qualifiera lui aussi sur le papier pour la prochaine Ligue des champions. Mais, énorme bémol, il devra franchir deux tours de barrages en matches aller-retour pour s'inviter à la table des grands... à moins que Leipzig gagne la Ligue Europa et soit dans le top 4 du championnat allemand. Le 4e ira en Ligue Europa, le 5e en Ligue Europa Conférence. En plus de Rennes, Strasbourg et Monaco (56 points), Nice (54 pts) et Lens (53 pts) sont directement concernés par ces places européennes.

Lyon (49 pts), Lille (48 pts) et Nantes (47 pts) semblent décrochés mais peuvent rêver d'un scénario pour finalement terminer européen : gagner des matches, d'abord, et compter sur un succès de Nice face à Nantes en finale de Coupe de France. Il se pourrait alors que la 6e place soit aussi qualificative pour une Coupe d'Europe. Prochain match pour l'OL et le Losc, les réceptions de Montpellier (11e), Strasbourg et Bordeaux (19e).

Bataille acharnée pour le maintien

Les Girondins vont-ils parvenir à se maintenir ? C'est l'une des grandes questions de cette fin de saison. Les deux derniers descendront en Ligue 2, le 18e disputera un barrage face à un club de L2. De Metz (24 pts) à Angers (34 pts) en passant par Bordeaux (27 pts), Saint-Étienne (31 pts), Clermont (32 pts), Troyes (33 pts) et Lorient (34 pts), ils sont sept à trembler et à espérer.

Avec Monaco, Rennes et Nice au programme des trois prochaines journées, les Verts ont sur le papier le calendrier le plus corsé. Ils finiront face à Reims et à Nantes. Bordeaux va jouer contre Nantes, Nice, Angers, Lorient et Brest, Metz contre Brest, Montpellier, Lyon, Angers et Paris, Clermont contre Angers, Brest, Montpellier, Strasbourg et Lyon, Troyes contre Nice, Lille, le PSG, Lens et Lorient. Ces derniers retrouveront aussi Rennes, Reims, l'OM et Bordeaux. Angers a aussi Monaco et Montpellier au programme.

L1 2021-2022 : le classement

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 77 33 24 5 4 75 30 45

2. Marseille 62 33 18 8 7 55 33 22

3. Rennes 56 33 17 5 11 70 36 34

4. Strasbourg 56 33 15 11 7 55 35 20

5. Monaco 56 33 16 8 9 51 34 17

6. Nice 54 33 16 7 10 42 29 13

7. Lens 53 33 15 8 10 52 41 11

8. Lyon 49 33 13 11 9 51 43 8

9. Lille 48 33 12 12 9 41 40 1

10. Nantes 47 33 13 8 12 43 38 5

11. Montpellier 42 33 12 6 15 44 46 -2

12. Brest 42 33 11 9 13 42 48 -6

13. Reims 40 33 9 13 11 36 36 0

14. Angers 34 33 8 10 15 36 49 -13

15. Lorient 34 33 8 10 15 33 52 -19

16. Troyes 33 33 8 9 16 30 46 -16

17. Clermont 32 33 8 8 17 33 61 -28

18. Saint-Etienne 31 33 7 10 16 37 64 -27

19. Bordeaux 27 33 5 12 16 44 79 -35

20. Metz 24 33 4 12 17 29 59 -30



Les deux premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le 3e disputera le 3e tour préliminaire. Le 4e est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 5e est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.



Si le vainqueur de la Coupe de France est classé parmi les cinq premiers, le 5e est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa et le 6e pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.



Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.



Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de L2 sorti vainqueur des pré-barrages.



Nice et Lyon ont subi un retrait d'un point pour raisons disciplinaires.