Bordeaux - Saint-Étienne : choc crucial pour la descente entre deux monuments en péril

Deux monuments du football français en péril, combien encore en Ligue 1 la saison prochaine ? Respectivement 19e (26 points) et 17e (30 pts) à six journées de la fin de la saison, Bordeaux (6 titres de champion) et Saint-Étienne (10, record en passe d'être égalé par le PSG) s'affrontent mercredi 20 avril (19h) avec le spectre de la descente en Ligue 2 en arrière-plan.

Des deux clubs classés aux 2e et 3e position - derrière l'OM - en nombre de saisons dans l'élite (69 et 67), ce sont les Girondins qui inquiètent le plus. La dernière claque reçue à Lyon (6-1) est venue doucher l'espoir suscité par le nul à Lille (0-0) et le succès (3-1) contre un autre adversaire direct, Metz (20e, 24 pts). Depuis le début de l'année, l'équipe désormais entraînée par David Guyon n'a remporté que 2 matches pour 10 défaites et 3 nuls.

Avec 77 buts encaissés (2,4 en moyenne par rencontre), les hommes au scapulaire présente de loin la pire défense de Ligue 1. Leur attaque (42 buts marqués), la 10e devant Lille (9e) ou Nantes (10e), peut toutefois leur permettre d'espérer le maintien. Les Marine et Blanc, qui joueront ensuite face à Nantes, Nice (4e), Angers (14e, 34 pts), Lorient (16e, 31 pts) et Brest (12e), n'ont plus connu la Ligue 2 depuis la saison 1991-1992 (relégation administrative).

Les Verts en dent de scie sous Dupraz

De leur côté, les Verts (35 buts marqués, 62 encaissés), viennent de reprendre un peu d'air en dominant Brest (2-1) après la déroute à Lorient (6-2), un revers à Geoffroy-Guichard face à l'OM (2-4) et deux nuls contre Troyes (1-1) et Lille (0-0). Depuis l'arrivée de Pascal Dupraz à la place de Claude Puel mi-décembre, le bilan est de 5 succès en 14 matches championnat, pour 3 nuls et 6 revers.

Avant de se frotter à Monaco (6e), Rennes (3e) et Nice, il y a urgence à prendre des points. Restera ensuite Reims (13e) et Nantes. Rappelons que les deux derniers descendront directement à l'étage inférieur en fin de saison. Le 18e, actuellement Clermont (29 points) disputera un barrage face à un club de Ligue 2 classé entre la 3e et la 6e place. L'AS Saint-Étienne évolue sans discontinuer en première division depuis la saison 2004-2005.

Bordeaux sans Hwang, Saint-Étienne sans Hamouma

Pour ce Bordeaux - Saint-Étienne, les Girondins devront se passer de leur meilleur buteur Hwang Ui-Jo, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Trois autres joueurs sont d'ores et déjà absents sur blessures : le latéral Timothée Pembélé, l'attaquant hondurien Alberth Elis (genou), ainsi que le milieu malien Issouf Sissokho (épaule).

Côté stéphanois, Yvan Neyou sera de retour de suspension. Pascal Dupraz pourra également compter sur Whabi Khazri. Remplacé à l'heure de jeu par Arnaud Nordin face à Brest, le capitaine stéphanois a appliqué de la glace sur sa cheville dès sa sortie du terrain. Eliaquim Mangala (suspendu) manque en revanche à l'appel, de même que Romain Hamouma, en réathlétisation et sans doute trop juste.

Deux autres rencontres s'annoncent cruciales pour le maintien lors de cette 33e journée : Troyes (15e, 33 pts) reçoit Clermont et Lorient accueille Metz.

