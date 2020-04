Confinement : bientôt 50.000 tests pour le foot français

publié le 23/04/2020 à 01:45

Pour reprendre du service dès le mois de mai, le football français mise sur les tests. Alors que dans les prochains jours, le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer un plan de déconfinement, notamment en ce qui concerne la pratique d'un sport collectif à tous les niveaux, le gouvernement devant donner son accord pour un retour à la compétition.

Selon les informations du Parisien, le football français compte se fournir 50.000 tests pour faciliter le retour de ses joueurs. Ces tests permettront de déterminer si une personne est atteinte ou non du coronavirus. Chaque jour, les joueurs et membres du staff des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pourront être testés et mis à l'écart en cas de test positif.



C'est la LFP qui devrait délivrer ses tests aux clubs, selon le quotidien. Compte-tenu de la difficulté de s'approvisionner, chaque entreprise essayant tant bien que mal d'obtenir des tests, la distribution par la Ligue permet l'égalité des chances de chaque club face au dispositif, et que tous les clubs puissent en bénéficier.

La Fédération française de football et les médecins de clubs réfléchissent depuis plusieurs semaines à un plan de retour à l'entraînement, spécifique au football français, et prévenaient dès le 8 avril dans un document remis à la LFP : "Sans disponibilité de tests, pas de reprise possible".