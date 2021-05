Déconfinement : ce qui change pour les sportifs dès ce lundi

publié le 03/05/2021 à 17:36

La première phase du déconfinement progressif engagé par le gouvernement débute ce lundi 3 mai. Parmi les mesures phares, on retrouve la fin des déplacements limités dans un rayon de 10km, la réouverture des collèges et lycées et la reprise de certaines activités sportives. La ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu, a annoncé dimanche sur Twitter, que "nous franchissons une nouvelle étape vers une pratique sportive normale".

Ainsi, à partir de ce lundi, les Français pourront reprendre leurs activités sportives, à condition qu'elles soit effectuées dans un équipement sportif de plein air : stade, piscine découverte, tennis, golf, sans limitation de durée, mais entre les horaires du couvre-feu, à savoir de 6h à 19h. Les activités dans les équipements sportifs en intérieur (piscines comprises) pourront quant à elles reprendre dans le scolaire et périscolaire.



Pour le reste des mineurs, il faudra attendre le 19 mai, nouvelle phase du déconfinement progressif annoncé par Emmanuel Macron. Concernant la pratique du sport dans l'espace public, elle est possible individuellement, toujours entre 6h et 19h et sans restrictions de déplacement ni de durée. Les regroupements resteront limités à six personnes maximum, précise la ministre.

