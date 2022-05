Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux aux portes de la Ligue 2

L'avant match avait donné le ton. À l'arrivée du bus des joueurs, environ 200 supporters se sont précipités pour montrer leur colère lors de l'arrivée du bus, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Et on peut dire que c'est seulement hors du terrain que la soirée a été animée, puisque le match a été interrompu quelques minutes après des jets de... papiers toilettes sur la pelouse. Au terme d'un triste 0-0, face au 17e Lorient, les Girondins de Bordeaux sont aux portes de la relégation. Pour se sauver, ils devront gagner à Brest samedi 21 mai et compter sur un faux de pas de Metz et de Saint-Etienne.

Dans les autres matchs du maintien, Metz, grâce à sa victoire contre Angers (1-0) double Saint-Etienne, défait à domicile par Reims (1-2) et se retrouve en position de barragiste, avant l'ultime journée prévue le week-end prochain.

Monaco prend l'avantage pour la Ligue des Champions

Dans le haut du classement tout est très serré dans la course à l'Europe, Monaco a réalisé la meilleure opération du week-end en gagnant à domicile (4-2) après avoir été mené 0-2 par Brest, mais l'international français, Wissam Ben Yedder a inscrit un triplé, permettant aux Monégasques de s'emparer de la deuxième place devant l'Olympique de Marseille.

Les Marseillais, battus à Rennes (2-0), après avoir réalisé une prestation cataclysmique se retrouvent troisièmes à la différence de buts et voient Rennes revenir à trois points.

Pour la dernière place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, la place se jouera lors de la 38e journée entre trois équipes : Nice, Strasbourg et Lens.

