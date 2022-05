Trophées UNFP : Kylian Mbappé désigné meilleur joueur de Ligue 1 par 64% des Français

Qui est le joueur favori des Français dans le championnat national ? À moins de 24 heures de la cérémonie des Trophées UNFP, le baromètre Odoxa pour Keneo et RTL s'est penché sur la question. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse est sans appel. En effet, de façon très nette, Kylian Mbappé reste le chouchou des Français.

Selon le dernier baromètre sportif, l'attaquant du Paris Saint-Germain est cité par 64% des Français sondés. Le joueur francilien est même davantage cité lorsque l'on interroge uniquement des aficionados du ballon rond (67%). Il devance ainsi très largement le Marseillais Dimitri Payet (15%). Même si ce dernier est plus cité par les habitants de la région Paca, où il recueille 36% des "suffrages".

Arrivent ensuite Martin Terrier (Stade Rennais) avec 6%, Wissam Ben Yedder (AS Monaco) avec 4% et Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais) avec également 4% des citations dans le sondage.

Le premier Français à remporter le trophée trois fois ?

Alors que les rumeurs d'un départ de Kylian Mbappé sont toujours aussi intenses, l'attaquant parisien pourrait encore un peu plus marquer de son empreinte l'histoire du football français. S'il remporte le trophée du meilleur joueur, ce dimanche, il deviendrait ainsi le premier tricolore à l'avoir remporté trois fois, après deux succès en 2019 et 2021.

Pour l'heure, seul Zlatan Ibrahimovic a réussi cet exploit (2013, 2014, 2016). Mbappé reste encore sur la seconde marche du podium, aux côtés d'Eden Hazard (2011 et 2012) et Pauleta (2002 et 2003). Depuis trois ans, désormais, Kylian Mbappé domine d'une main de maître le championnat. Il a réussi à glaner les deux derniers trophées, celui de 2020 ayant été annulé pour cause de pandémie. Parviendra-t-il à réitérer l'exploit ? Réponse ce dimanche 15 mai.

Le sondage a été mené sur un échantillon de 1.005 personnes représentant la population française, âgée de 18 ans et plus dont 413 amateurs de football. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas.

Le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 2021/2022 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

