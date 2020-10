Croatie-France : "Une victoire importante pour la suite", selon Pirès

publié le 15/10/2020 à 10:00

Les Bleus se sont imposés 2-1 ce mercredi 14 octobre en Croatie, grâce à des buts de Griezmann et Mbappé, dans un stade sept fois plus rempli que le stade de France. Le déclic a eu lieu selon notre consultant Robert Pirès. "C'est vrai qu'après le match nul de dimanche face au Portugal, on attendait une réaction et elle a eu lieu face à un bon adversaire, surtout en deuxième période", explique l'ancien footballeur.

Le retour du public "a certainement aidé les Croates à retrouver un peu plus d'énergie", selon Robert Pirès, qui a apprécié "le caractère des Bleus", "la force qu'on a mis pour aller chercher cette victoire. Ce qui est important, c'est que Didier Deschamps peut compter sur tout le monde, notamment sur les remplaçants. Ce sont eux qui ont fait la différence, notamment Paul Pogba donc c'est une victoire importante pour la suite de la compétition", ajoute-t-il.

En difficulté mais buteur, Kylian Mbappé a fait un match "moyen", selon Pirès. "Quand il va faire son analyse il en est conscient parce que c'est un joueur très intelligent. Il sait qu'il peut faire mieux mais c'est une période compliquée pour beaucoup de joueurs".