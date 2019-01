Ligue 1 et Coupe de la Ligue : le programme foot de la semaine

publié le 28/01/2019 à 20:02

Sans le PSG, éliminé par Guingamp début janvier après une série record de 21 succès de suite depuis 2014, la Coupe de la Ligue revient en cette fin janvier 2019 avec les demi-finales. L'En Avant reçoit Monaco dans la première, mardi 29 janvier (21h05). Soit une affiche entre les deux derniers de Ligue 1.



Ce match dans les Côtes-d'Armor marquera le retour de Leonardo Jardim dans le costume d'entraîneur du club de la Principauté. Après s'être décidé à écarter Thierry Henry, les dirigeants russes de l'ASM ont rappelé le technicien portugais de 44 ans, qu'ils avaient limogé trois mois plus tôt.

En championnat, le Monaco - Guingamp du samedi 22 décembre a tourné à l'avantage des Bretons (0-2, buts de Marcus Thuram et Nolan Roux). Ce soir-là, Jocelyn Gourvennec décrochait sa première victoire depuis son retour un mois et demi plus tôt. Guingamp a depuis enchaîné dans les Coupes, pas en championnat.

2e Strasbourg - Bordeaux en quatre jours

L'autre demi-finale, prévue mercredi 30 janvier à 18h45, met aux prises en Alsace Strasbourg, actuellement 5e de Ligue 1, à Bordeaux, 12e. Hasard du calendrier, les deux équipes se sont affrontées quatre jours plus tôt, déjà sur la pelouse de la Meinau, avec une victoire strasbourgeoise (1-0) arrachée à la 93e minute.



L'équipe de Thierry Laurey, révélation de la saison, n'a perdu qu'un seul de ses huit derniers matches, face au PSG en Coupe de France mercredi 23 janvier. Tous les autres se sont soldés par un succès. De son côté, Bordeaux marque peu et alterne victoire et défaite en 2019. La finale de la Coupe de la Ligue est prévue le 30 mars à Villeneuve-d'Ascq.

Nantes de retour à la compétition

Après ce Strasbourg - Bordeaux, c'est un match en retard de championnat qui sera à suivre à partir de 21h : Nantes - Saint-Étienne. Les Canaris n'ont pas rejoué depuis l'annonce de la disparition d'Emiliano Sala. Ils occupent la 15e place alors que les Verts pointent au 4e rang, à quatre longueurs de Lyon (3e).

Le programme de la semaine :

Coupe de la Ligue :



Mardi 29 janvier :

21h05 : Guingamp - Monaco



Mercredi 30 janvier :

18h45 : Strasbourg - Bordeaux



Ligue 1 (22e journée) :





Mercredi 30 janvier :

21h00 : Nantes - Saint-Étienne