publié le 28/01/2019 à 16:18

Monaco en a probablement terminé avec son mercato hivernal 2019. Après Naldo (Schalke 04), Fodé Ballo-Touré (Lille), Cesc Fabregas (Chelsea) et William Vainqueur (prêté par Antalyaspor), le club de la Principauté s'est attaché les services d'un cinquième joueur pour tenter de se maintenir en Ligue 1 : Gelson Martins par l'Atlético Madrid.



Âgé de 23 ans, Gelson Dany Batalha Martins de son nom complet est né au Cap Vert. Il a débuté sa carrière au Sporting Portugal, avec qui il a disputé 140 matches et marqué 27 buts en trois saisons. Transféré dans le club d'Antoine Griezmann le 25 juillet 2018, il n'est pas parvenu à s'y imposer comme titulaire. Avec le Portugal, il compte 21 sélections (aucun but).

Sur le site internet de l'ASM, le vice-président Vadim Vasilyev le présente comme "un milieu offensif rapide", "qui va pouvoir apporter à l'effectif toute sa vitesse et ses capacités de percussion". Gelson Martins est droitier et mesure 1,73 m. En Principauté, il portera le numéro 18.

¿ @GelsonMartins_ : "Jusqu'à la fin de la saison, chaque match sera une finale."

-----

¿¿ Les premiers mots de Gelson Martins sous ses nouvelles couleurs ¿¿ pic.twitter.com/mmlzApo3kp — AS Monaco ¿¿ (@AS_Monaco) 27 janvier 2019

Avant-dernier de Ligue 1 après une nouvelle défaite, à Dijon (2-0), samedi 26 janvier, Monaco dispute mardi 29 janvier (21h05) une demi-finale de Coupe de la Ligue sur la pelouse de Guingamp. Ce match marquera le retour au poste d'entraîneur du Portugais Leonardo Jardim, rappelé trois mois après son éviction pour remplacer Thierry Henry.