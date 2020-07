Les infos de 8h - PSG : Kylian Mbappé absent trois semaines et incertain contre l'Atalanta

publié le 28/07/2020 à 09:06

Le feuilleton de la cheville de Kylian Mbappé va tenir en haleine les supporters du Paris Saint-Germain pendant trois semaines. La durée d'indisponibilité de l'attaquant français, blessé lors de la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne, a été officialisée par le club de la capitale ce lundi 27 juillet.

Le champion du monde français ne sera pas à coup sûr au Stade de France, vendredi 31 juillet, pour affronter l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue mais aussi probablement pas à Lisbonne le mercredi 12 Août lors du quart de finale de la Ligue des Champions, contre l'Atalanta Bergame.

Son forfait n'est en aucun cas officiel pour l'heure et dépendra en grande partie dans sa capacité à récupérer de sa blessure. En cas de qualification, le prodige français pourrait retrouver ses coéquipiers dans le dernier carré de la plus grande des compétitions européennes, tout comme Angel Di Maria, suspendu contre l'Atalanta.

À écouter également dans ce journal

Société - Expérimenté pendant six mois dans 19 départements, le paiement de factures chez les buralistes est généralisé sur l'ensemble du territoire depuis ce mardi 28 juillet. 5.100 points de vente ont été sélectionnés pour proposer ce service.

Faits divers - Un feu de forêt, le plus important de l'année à ce jour en Gironde, a détruit environ 250 hectares de pins ce lundi 27 juillet, mobilisant quatre bombardiers d'eau et plus de 180 pompiers. Quatre soldats du feu ont été blessés sans gravité.

Politique - À l'occasion de la publication de son nouveau livre, Le Temps des tempêtes, Nicolas Sarkozy était l'invité du 20h de TF1 ce lundi 27 juillet. L'ancien chef de l'État a plaidé pour le volontarisme pour faire face à la crise sanitaire, tout en mettant en garde contre toute forme d'arrogance.