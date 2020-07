publié le 25/07/2020 à 18:57

Le communiqué du PSG est tombé à la mi-journée, Kylian Mbappé souffre d'une entorse à la cheville, conséquence de ce méchant tacle vendredi soir à la 25ème minute de la finale de la Coupe de France. L'attaquant star du PSG sera-t-il remis pour la phase finale de la Ligue des Champions ? Toute l'Europe du foot se pose la question.

Le PSG ne s'avance pas sur sa reprise tout simplement parce que ce sont de futurs examens, en début de semaine, qui devraient établir un diagnostic définitif. Il existe la possibilité de voir Kylian Mbappé mi-août à Lisbonne pour le tournoi final de la Ligue des Champions.

On ne le verra pas face à Lyon en Coupe de la Ligue vendredi. Sans doute pas non plus contre Sochaux le 5 août. Et donc, point d'interrogation contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de Coupe d'Europe ? Peut-être présent mais sans doute pas à 100%.



Les réunions médicales s'enchaînent au club parisien, qui déploie toutes les ressources pour remettre sur pied le champion du monde. Il faut gérer la blessure, il faut également essayer d'éviter que Kylian Mbappé perde tous les bénéfices du début de la préparation, lui qui est en pleine montée en puissance physique.

À écouter également dans ce journal

Mariage et gestes barrières - Un couple n'attendait qu'une chose : la fin du confinement pour se marier, et ils l'ont fait, mais à un mètre distance. Les nouveaux mariés ont tenu à appliquer les gestes barrières et à limiter le nombre d'invités.

Trafic de stupéfiants - Les usagers de drogues recevront à partir de la rentrée immédiatement une amende de 200 euros. L'idée est qu'en s'attaquant aux clients, la police pourra assécher les points de deal qui pourrissent la vie de certains quartiers.

Démarchage téléphonique - Le démarchage téléphonique, un phénomène qui agace beaucoup de personnes. Une loi vient d'être promulguée pour limiter les abus. Il est désormais interdit de faire du démarchage pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique.