Après la fin des matchs allers, le football fait une trêve. Au sein de l'Olympique Lyonnais, le moral est toujours en berne. Mercredi 22 décembre, l'équipe a fait match nul face au FC Metz, 18e du championnat. Sans parler des affaires de violence dans les stades, le bilan sportif de la phase aller n'est pas bon pour l'OL.

Avec seulement six victoires en dix-neuf matchs, cette première partie de saison est la pire depuis 27 ans pour l'Olympique Lyonnais qui pointe à la treizième place du classement. "Il faut qu'on change d'envie pour la deuxième partie de saison, on ne peut pas accepter ça", réagit le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes. "Ça me dégoute, ça me fait mal, je vais passer un mauvais Noël à cause de ça", poursuit le joueur qui appelle ses coéquipiers à la révolte dès janvier et espère un changement d'état d'esprit.

Affaibli en interne par le départ du directeur sportif, sous le coup de sanctions après des violences de certains de ses supporters, l'OL et son entraîneur Peter Bosz vivent, pour le moment, une saison cauchemardesque. Un "début de saison très dur, pas bien, très difficile", observe ce dernier, selon qui "la treizième place n'est absolument pas notre place". "On va reprendre dans cinq-six jours car c'est ce que nous devons faire", ajoute-t-il.

Pour ne rien arranger, le calendrier de l'Olympique Lyonnais s'annonce très compliqué après la trève avec la réception de Paris début janvier et un derby face à Saint-Étienne. Deux rendez-vous que l'entraîneur de l'OL devra à tout prix réussir, sous peine de voir son aventure lyonnaise s'arrêter brutalement.

