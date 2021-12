Crédit : Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Face à la vague Omicron qui déferle sur l'Hexagone, les Français ont décidé de se ruer dans les pharmacies pour effectuer des tests à quelques jours des fêtes de Noël.

Quatre pharmacies presque collées les unes aux autres. Pourtant, dans le centre-ville d'Ermont dans le Val-d'Oise, il est quasiment impossible de mettre la main sur un autotest. Dans l'officine de Nathalie, une pancarte indique leur emplacement sauf qu'il n'y en a plus, elle a été dévalisée.

"Il nous en restait une vingtaine, mais on n'en a plus. On a passé commande, mais les fournisseurs disent "pas avant l'année prochaine", ils ne sont sûrs de rien", explique cette pharmacienne.

C'est seulement dans la plus grande des quatre pharmacies qu'un tout petit stock est disponible, une dizaine de boites de 5 autotests. À deux jours de Noël, Emilie n'a pas hésité avant d'en acheter une : "J'essaie de faire en sorte que la magie de Noël opère sans problème. J'ai dû faire deux pharmacies avant d'en trouver". Des tests qu'elle utilisera avec ses proches.

À écouter également dans ce journal

Faits-divers : Le Ministre de la Justice, Eric Dupond Moretti a rendu visite aux gardiens de la prison dans le Val-d'Oise. Une prison d'où s'est échappé un détenu lundi soir et qui est toujours recherché.

Football - Après son match nul à Lorient (1-1), le PSG est en tête du championnat à la trêve, avec 13 points d'avance sur son dauphin, l'OGN Nice.

Coronavirus - L'Espagne qui a enregistré un record de 40.823 nouveaux cas de Covid en 24h a décidé de réintroduire le masque en extérieur.