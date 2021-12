Des soutiens d'Eric Zemmour tiraient sur des cibles affirmant qu'il s'agissait de Raquel Garrido et Alexis Corbière

Dans une vidéo choquante d'environ une minute et demi, deux hommes armés, visiblement des soutiens d'Éric Zemmour, disaient "s'entraîner" à tirer sur leurs "cibles". Les deux individus, munis d'un fusil à lunette, visaient des drapeaux algériens ou marocains et des élus de la France Insoumise, notamment le député Alexis Corbière et l'ancienne porte parole, Raquel Garrido. Selon les informations de RTL, ces derniers ont décidé de porter plainte.

Raquel Garrido et Alexis Corbière ont porté plainte pour "menaces de mort et provocation à la commission d'une crime". Les deux élus sont nommément cités dans cette vidéo, où l'on voit deux jeunes hommes tirer à l'arme lourde, dans une sorte de hangar allongé et imaginer leurs cibles.

"Aujourd’hui on va s’entraîner à tuer du Garrido sauvage. C'est de la truie très poilue et très vorace", peut-on entendre dans cette vidéo. "Donc il faut des grosses cartouches", assure le sympathisant d'Éric Zemmour avant d'appuyer sur la gâchette.

"Dans l'impunité totale"

Ils évoquent d'autres cibles imaginaires comme des jeunes gauchos ou encore des jeunes communistes… Un discours et des actes qui inquiètent Raphaël Arnault, porte-parole de "la Jeune Garde", le groupe anti-fasciste qui a dévoilé ces images. "Il y a une réelle menace terroriste en France de la part de ces groupes. Toutes les semaines des gens sont arrêtés pour projeter des attentats et avoir détenu des kilos d'armes et de munitions", dénonce Raphaël Arnault.

"Ils sont dans l'impunité totale. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver à une situation où des militants d'extrême droite qui prennent des armes et qui finalement ne tirent plus sur ces cibles imaginaires mais véritablement sur des gens ? On espère que non". La plainte des deux élus devraient arriver dans les prochaines heures sur le bureau du procureur de la République de Paris.