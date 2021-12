Première dose pour les enfants, troisième dose pour les adultes, et bientôt la quatrième ? Cette décision a déjà été prise en Israël où, face au variant Omicron, les plus de 60 ans et les soignants peuvent recevoir un nouveau rappel. La multiplication des doses laisse une partie de la population sceptique, à tel point que de très nombreux Israéliens trainent des pieds à l'idée de faire leur troisième injection

Au total, 85% des adultes en Israël ont reçu deux doses du vaccin. "Chaque fois qu'on rajoute des vaccinations, j'ai l'impression qu'on le fait par peur et de façon un peu précipitée. En réalité on ne sait pas vraiment si on doit le faire ou pas", explique Ilan, 41 ans, qui a longtemps hésité à recevoir la troisième injection proposée depuis septembre dernier avant d'accepter à cause de la pression de sa famille.

L'homme constate cependant une certaine lassitude face au vaccin dans son entourage. "On a été les premiers à faire le troisième vaccin, on est les premiers à commencer un quatrième vaccin alors que personne ne l'a fait avant", rappelle-t-il avant de poursuivre "il y a beaucoup de gens qui perdent un peu confiance, même les gens qui étaient pour le vaccin au début commencent à se poser des questions et se demandent combien de vaccins ils vont faire".

"Il y a environ un million de personnes éligibles à la troisième dose qui ont décidé de ne pas la faire", confirme le professeur d'immunologie Cyrille Cohen. "On a des gens qui ont fait leur deuxième dose récemment, il y a aussi ceux qui ont eu le covid après la seconde dose donc ils ne sont pas obligés de faire cette troisième injection", détaille-t-il.

Comme la France, Israël se prépare à une forte poussée du variant Omicron dans les prochains jours. Le pays a quasiment suspendu ses liaisons aériennes avec des dizaines d'États dans le monde.

À écouter également dans son journal

Coronavirus - 84.000 nouveaux cas ont été enregistrés en France mercredi 22 décembre, un chiffre qui devrait atteindre les 100.000 d'ici la fin du mois, selon le ministre de la Santé.

Espace - Les sept occupants de l'ISS ont reçu mercredi 22 décembre du nouveau matériel ainsi que leurs cadeaux et repas de Noël.

Football - Le match de Ligue 1 Clermont-Strasbourg, initialement programmé mercredi 22 décembre, a dû être reporté en raison d'un brouillard.