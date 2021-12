Noël : comment les Français s'organisent-ils avec le coronavirus ?

Le gouvernement a décidé de ne pas imposer de restrictions sanitaire pour les fêtes de fin d'année, si ce n'est un appel à la prudence et à limiter les interaction à l'approche des réunions de famille. Certains Français cherchent le meilleur moyen de profiter des fêtes, malgré tout, en évitant la menace du Covid-19.

"On va être un douzaine, c'est-à-dire les frères et sœurs et les petits-enfants. D'habitude on est plutôt une vingtaine", avoue Isabelle, rencontrée devant un centre commercial parisien en pleine courses de Noël. La quinquagénaire est inquiète face au nouveau variant Omicron, alors cette année encore, elle adapte Noël.

Aurélien, lui non plus, n'imaginait pas fêter Noël sans tous ses neveux et nièces, même s'ils sont nombreux. Comme prévu, il rejoindra bien sa famille dans le Nord : "Pour nous, c'est quasiment impossible qu'on ne se réunisse pas tous pour Noël. Nous sommes une vingtaine et je n'ai pas pensé à faire autrement".

La ruée sur les tests

Le test reste vraiment la précaution dont on parle le plus pour passer Noël sereinement, qu'on soit nombreux ou non autour de la table, dès qu'on ouvre le cercle familial habituel, les Français vont se faire tester.

Pauline, étudiante en alternance, choisit quant à elle de s'isoler avant les fêtes. Elle a refusé une soirée samedi dernier. "Les clusters vont très vite. Je reste la plus isolée possible car ma sœur est immunodéprimée. Ce n'est pas le moment de brasser les populations", avoue-t-elle.