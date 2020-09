publié le 14/09/2020 à 06:45

Les évaluations en primaire, collège et lycée démarrent cette semaine : des maths et du français pour les élèves de CP, CE1, 6e et 2nde. Outil censé permettre aux enseignants de mesurer les acquis de leurs élèves. Cette année, un nouvel exercice a été rajouté en 6e. Il s'agit du test de fluence. L'objectif est de contrôler la fluidité de lecture, qui constitue parfois pour certains élèves un réel impact. Mais en quoi va consister cet exercice exactement ?

C'est une lecture à haute voix qui va durer une minute en tête-à-tête avec un prof. En moyenne, un élève de 6e lit correctement 130 mots en une minute. Ce test doit permettre de repérer ceux qui n'ont pas acquis tous les automatismes de la lecture.

"Depuis plusieurs années, nous constatons et nous nous lamentons, notamment dans les journées de défense et de citoyenneté, du nombre de non-lecteurs. Presque 20%. Il faut que les professeurs puissent dire en début de 6e : est-ce que tel enfant sait lire correctement et comprend ce qu'il lit ?", explique Christophe Kerrero, recteur de l'académie de Paris.

Si un élève bute sur des mots, doit faire de gros efforts pour les déchiffrer, ça le ralentit dans sa capacité à comprendre le texte parce qu'il ne peut pas être concentré sur les deux choses à la fois. En collège, ce n'est pas possible.

"Il faut des mesures de remédiation. Et on n'hésitera pas à demander à des professeurs des écoles, par exemple des remplaçants, de venir au collège pour aider leurs collègues à mettre en place ces remédiations". C'est-à-dire du soutien pour acquérir les fondamentaux sous forme d'accompagnement personnalisé et de travail en petits groupes, en prenant, s'il le faut, des heures sur les autres matières.

