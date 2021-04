publié le 23/04/2021 à 07:11

L'Euro de football se jouera du 11 juin au 11 juillet 2021, initialement dans 12 villes à travers tout le continent. Mais la condition posée par l'UEFA, à savoir une compétition avec du public, est en train de fermer les portes de la compétition à certaines villes.

Neuf d'entre elles ont rapidement confirmé leur implication. Notamment Londres, qui accueillera les demi-finales et la finale. De son côté, la ville de Munich, qui demeurait incertaine, devrait finalement être de la partie. En revanche, Bilbao, coincée entre les conditions sanitaires et les distensions politiques, a définitivement jeté l'éponge. L'Espagne a toutefois proposé Séville comme solution de remplacement. Enfin, Dublin devrait également se retirer.

Tous les pays n'auront pas les mêmes jauges pour leurs stades, ni les mêmes obligations sanitaires. À titre d'exemple, Budapest a prévu 100% d'affluence, un stade plein donc pour les matchs France-Hongrie et France-Portugal. D'autres villes comme Amsterdam ou Copenhague misent sur la sureté en proposant une affluence entre 25 et 50%.

