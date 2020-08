publié le 28/08/2020 à 11:25

La nouvelle a fait trembler le monde du football. Lionel Messi ne jouera plus pour le FC Barcelone. Il a fait savoir à son club formateur, pour qui il a joué pendant près de 16 ans, qu'il souhaitait changer d'équipe.

La légende du football, vainqueur de six Ballons d'Or, a mal vécu la terrible défaite de son équipe face au Bayern Munich (8-2) et souhaite désormais quitter le navire. À cette défaite s'ajoutent la remontée que le club a subi face à Liverpool l'an dernier et un scénario similaire deux ans plus tôt contre l'AS Roma.

À 33 ans, l'attaquant argentin continue pourtant d'enchaîner les bonnes performances. Il n'est plus à l'apogée de sa carrière mais a tout de même marqué 33 buts et adressé 26 passes décisives cette saison.

Il serait donc bénéfique au sein de n'importe quel club. Mais les prétendants se font rares. En effet au-delà de l'aspect sportif, le côté financier de cette affaire est plus complexe. Lionel Messi perçoit plus de 70 millions d'euros par an (chiffre de 2019 selon Forbes).

Existe-t-il un intérêt financier à l'acheter ?

Parmi les plus grands clubs d'Europe, seuls deux pourraient sembler intéressés : le Paris Saint-Germain et Manchester City. Pour Pierre Rondeau, spécialiste en économie du sport et du football, ils n'ont absolument "aucun intérêt économique" à se payer les services de Lionel Messi.

"Ces clubs ont déjà atteint leurs objectifs financiers et de réputation" explique-t-il à RTL. "Depuis Neymar, le PSG n'a plus besoin de recruter une telle star, pareil pour City". Ces équipes sont au paroxysme en termes de revenus et de popularité, "ils ne peuvent plus s'enrichir". Attirer un joueur, aussi légendaire soit-il, n'assurerait "aucune retombée économique".

En revanche, il existe d'autres clubs capables d'assurer un tel salaire et pour qui l'arrivée de Lionel Messi serait une aubaine. Il s'agit de clubs en dehors de l'Europe, en Chine, au Qatar, en Arabie Saoudite ou même aux États-Unis.

"Pour un club comme l'Inter Miami, cela serait bénéfique dans tous les domaines" assure Pierre Rondeau. Le club y gagnerait en popularité, en sponsoring... "Un contrat d'un an est tout à fait crédible" poursuit l'économiste, avant de comparer ce passage à celui de David Beckham au Paris Saint-Germain en 2013.