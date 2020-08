Marseille : des policiers blessés lors d'une interpellation à la Castellane

publié le 31/08/2020 à 11:48

Ce dimanche 30 août vers 14h30, des policiers ont procédé à l'interpellation d'un suspect de trafic de drogue dans la cité de la Castellane (XVe arrondissement de Marseille). Ces fonctionnaires de la Brigade anti-criminalité (BAC) ont été attaqués par des jets d'objets de la part de plusieurs individus, selon une source policière d'Actu17.

Selon ces sources, les policiers ont été pris à partie par une vingtaine d'individus qui réclamaient la libération du suspect. Malgré l'arrivée de renfort, l'usage de gaz lacrymogène et un tir en l'air de l'un des agents de police, le suspect a dû être relâché.

Deux policiers ont été blessés, l'un par un éclat de verre reçu dans l’œil, le second par un projectile au niveau du coup. Ce dernier a bénéficié d'une incapacité de travail de 5 jours. Plusieurs kilos de cannabis, 90 grammes de cocaïne et 2.600 euros ont été saisis. L'un des agresseurs suspectés a été arrêté et placé en garde à vue.