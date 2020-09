publié le 01/09/2020 à 06:52

Les Bleus sont arrivés ce lundi 31 août à Clairefontaine pour préparer leurs matchs de la Ligue des Nations face à la Suède, samedi puis contre la Croatie, mardi. En raison du contexte lié au coronavirus, les hommes de Didier Deschamps se retrouvent dans une bulle sanitaire fermée.

Un protocole impressionnant a donc été mis en place pour éviter tout risque de contamination des joueurs. L'ensemble du staff technique, les médecins, les kinés ont tous été testés le jeudi 27 août par le docteur Le Gall et seront de nouveau testés ce mercredi avec les joueurs par les équipes médicales de l'UEFA.

Le sélectionneur Didier Deschamps estime que "c'est capital de minimiser les risques même si en faisant tout ce qu'il faut, vous pouvez être confronté à un test positif". Aucun photographe ou journaliste n'aura accès à Clairefontaine cette semaine et les joueurs devront se changer uniquement en chambre, toutes préalablement désinfectées et les serveurs du restaurant sont interdits de s'y rendre pendant que les joueurs y mangent.

