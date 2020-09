PSG : deux joueurs suspectés d'infection à la Covid-19

Mbappé, Icardi et Neymar avec le PSG au Havre le 12 juillet 2020

publié le 31/08/2020 à 21:35

Le PSG a annoncé ce lundi 31 août, que deux joueurs de son effectif, dont l'identité n'a pas été révélée, ont présenté des symptômes évoquant une possible contamination à la Covid-19. "Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d'ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté", a tweeté le PSG, qui n'avait pas fait état de cas au sein de son effectif professionnel depuis la reprise des compétitions.

Le club est dans l'attente des résultats des tests passés par les deux joueurs concernés, a précisé à l'AFP une source au sein du club. L'identité des joueurs concernés n'a pas été révélée, mais il ne s'agit pas des internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, qui sont arrivés normalement au rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine.

Selon le journal L'Équipe, il s'agirait des Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria, qui ont passé leurs vacances ensemble à Ibiza. Le protocole élaboré par la Ligue de football professionnel prévoit la mise en quarantaine et le test automatique de "toute personne impliquée dans un match qui développe des symptômes".

Le PSG se déplace à Lens le 10 septembre

À partir de quatre cas confirmés en huit jours, les clubs ne peuvent plus organiser d'entraînements collectifs et un report de match peut être décidé. Le PSG se déplace à Lens le 10 septembre pour ses débuts en Ligue 1 cette saison, et reçoit Marseille le 13.

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont fait état ces dernières semaines de cas de Covid-19 au sein de leur effectif, notamment Lyon, Marseille, Rennes, Nantes ou Montpellier. Les cas découverts à Marseille ont entraîné le report de ce qui devait être le match d'ouverture du championnat, entre l'OM et Saint-Etienne.