C'est le rendez-vous de l'année pour tous les amateurs de football. La finale de la Ligue de champions se joue ce samedi 28 mai, coup d'envoi à 21h au Stade de France. Liverpool affrontera le Real Madrid, une des plus belles finales qui puisse être. À eux deux, ils cumulent 27 finales de Ligue des champions.

Le Real Madrid et Liverpool incarnent cette compétition. Le club madrilène entraîné par Carlo Ancelotti essaiera de gagner son cinquième trophée en neuf ans. "Je prends beaucoup de plaisir, comme j'en ai pris beaucoup cette saison. Je suis très content, très tranquille, avec beaucoup de confiance. On s'est bien préparé, ce qui est important c'est l'état d'esprit des joueurs qui donne beaucoup de confiance", a exprimé l'entraîneur italien en conférence de presse.

Le Real Madrid, porté par Karim Benzema, a sort le PSG, Chelsea et Manchester City avec un scénario plus renversant à chaque fois. En face, les hommes de Jurgen Klopp ont plus globalement maîtrisé les débats. Pour eux cette finale est l'apothéose. "Beaucoup de ces joueurs ont déjà été impliqués dans ce genre de match, donc ça va être un grand match. Ces deux équipes ont toujours été historiquement fortes dans ces compétitions. J'ai très hâte d'y être, avoir une nouvelle chance de gagner c'est vraiment quelque chose de spécial", déclarait l'entraîneur de Liverpool à la presse. Environ 20.000 supporters sont attendus de chaque côté au Stade de France, ainsi que 30.000 Anglais supplémentaires dans les rues de Paris.

À écouter également dans ce journal

Violences sexuelles - Après la mise en examen du PDG d'Assu 2000 pour viols, un ancien salarié de l'entreprise s'est livré auprès de RTL. Il qualifie une culture d'entreprise "de club d'hommes" avec des propos souvent déplacés sur les femmes.

États-Unis - Donald Trump a appelé vendredi à "armer les citoyens" pour combattre le "mal dans notre société", à l'origine selon lui de la tuerie dans une école primaire au Texas.

Guerre en Ukraine - Les forces russes maintiennent la pression à l'est de l'Ukraine. Leur objectif est d'atteindre Severodonetsk, dans le Louhansk.

