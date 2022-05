Affiche royale au Stade de France ce samedi 28 mai. Les Reds de Liverpool défient les Merengue du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2021/2022. Ces deux monstres du football européen n'en sont pas à leur coup d'essai en coupes européennes. Menées par leurs stars Mohamed Salah ou Karim Benzema, les équipes vont tenter de conclure en beauté une saison exceptionnelle.

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a survolé la Liga, reléguant le rival historique du FC Barcelone à 13 points. De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp ont déjà remporté les deux coupes domestiques (la Carabao Cup et la FA Cup) et ont échoué à un petit point de Manchester City en Premier League.

Pour couronner le tout, des dizaines de milliers de supporters des deux clubs sont attendus dans les rues de Paris. 22.000 places sont réservées à chacun des deux clubs dans le stade tandis que des fan-zone vont être mises en place pour les fans sans billet.

La finale la plus jouée

L'affiche Liverpool-Real Madrid est la finale la plus jouée dans l'histoire de la C1. Il s'agit de la troisième fois que les deux clubs s'affrontent à ce stade de la compétition. En 1981, les Reds s'étaient imposés 1-0 contre les Merengue, à Paris déjà à l'époque. Puis, en 2018, les Merengue l'ont remporté 3-1 à Kiev dans un match à rebondissements.

Cette finale est donc l'occasion pour l'un des deux clubs de prendre l'avantage dans l'histoire des confrontations directes en finale de C1.

19 Ligues de champions

Ce samedi soir, les deux clubs cumuleront 20 Ligues de champions (anciennement Coupe des clubs champions). Actuellement, le Real Madrid est, de loin, le club le plus titré en C1. Avec 13 trophées, les Madrilènes devancent le Milan AC (7 fois vainqueur) et Liverpool (6 fois vainqueur).

Toutefois, Liverpool a plus récemment remporté une Ligue des champions. C'était en 2019 contre les Spurs de Tottenham (0-2), autre club anglais, mettant fin à trois années d'hégémonie du.... Real Madrid, vainqueur en 2016, 2017 et 2018.

15 joueurs de 2018

Lors de la finale de 2021/2022, 15 joueurs des deux équipes confondues étaient titulaires en 2018 et sont toujours dans les clubs. En effet, les deux effectifs ont pour particularité de se baser sur une ossature de cadres qui changent assez peu.



Keylor Navas, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Georginio Wijnaldum, Deja Lovren et Loris Karius sont les six joueurs qui ont quitté leur club respectif depuis la dernière finale.

Liverpool imbattable hors Anfield

Les Reds ont réalisé un parcours quasi-parfait en Ligue des champions cette saison. Après 6 victoires en 6 matchs lors de la phase de groupes, Liverpool n'a perdu qu'un seul match en phase finale. C'était en 1/8 aller contre l'Inter (0-1).



Encore plus impressionnant, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés lors de l'intégralité des matchs disputés en dehors d'Anfield.

Benzema intraitable contre les Anglais

Parmi les statistiques délirantes du buteur français en Ligue des champions, l'une d'entre elles pourrait peser dans la balance ce samedi. Karim Benzema a inscrit 16 buts en 22 matchs de C1 contre des clubs anglais, son plus grand total contre des adversaires d'un même pays.



Cette saison, il a en a déjà inscrits 7 (4 contre Chelsea en 1/4 et 3 contre Manchester City en 1/2 finales).

