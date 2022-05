En amont de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois s'est confié au micro de RTL. Le Belge de 30 ans revient notamment sur ce 8e de finale retour face au PSG du mercredi 9 mars. Menés 1-0 depuis la 39e minute et déjà battus sur le même score au match aller, les hommes de Carlo Ancelotti ont tout renversé en 17 minutes grâce à un triplé de Karim Benzema (61e, 76e, 78e) pour s'imposer 3-1 et se hisser en quarts.

"C'était incroyable. Paris c'est une grande équipe, et à domicile, à 0-1 tu penses 'ok c'est fini'. Et d'un coup Karim explose, on fait le 1-1 et là tu vois vraiment c'est quoi le Bernabeu, les soirées européennes qui parlent. Et là c'était incroyable, et on gagne ce match et ça nous a donné beaucoup de confiance. Paris, c'était un peu le déclic, cette union avec les supporters..."

"C'est ça la magie, poursuit le gardien de la Belgique (...) Et je crois que cette année, c'est ça la force de cette équipe, et c'est pas facile dans le foot de trouver des équipes qui ont cette force de perdre et de se remettre au dessus".

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Thibaut Courtois samedi 28 mai dans RTL Foot entre 20h et 21h, avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

