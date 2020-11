publié le 21/11/2020 à 09:52

On commence à y voir un peu plus clair quant à la réouverture des commerces ou encore des cinémas, mais qu'en sera t-il du côté des stations de ski ? Les vacances de Noël sont dans un mois et la question est de savoir s'il sera possible de partir au ski pendant les fêtes. "Je ne peux pas le garantir, mais nous l'espérons, nous le croyons, nous nous battons pour", nous dit sur RTL, Dominique Marcel, directeur de la compagnie des Alpes.

"Nous pensons que nous avons les moyens d'accueillir en toute sécurité nos visiteurs parce que c'est un enjeu économique majeur pour les territoires. Si c'est une saison blanche, ce sera un scénario noir pour l'ensemble de l'industrie du ski et des stations", poursuit Dominique Marcel qui précise que la période des fêtes de fin d'année représente "20 à 25%" de l'activité de la saison. "Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la saison dure 4 mois et demi. Donc chaque semaine de perdue, c'est une semaine qui compte beaucoup", dit-il.

Quant aux potentiels protocoles sanitaires au sein des stations, "nous sommes prêts", a insisté Dominique Marcel. "Nous avons mis en place de bons protocoles, avec le port du masque dans les installations et files d'attente. Nous gérons de grands espaces, ne l'oublions pas", ajoute-il.

Le directeur de la compagnie des Alpes a également évoqué le cas des restaurants d'altitude. "Nous aimerions beaucoup en avoir mais si jamais nous ne pouvions pas en avoir, d'abord on peut faire de la vente à emporter et, s'agissant des hébergeurs, ils préparent des dispositifs pour donner la restauration à l'ensemble de leurs pensionnaires", explique t-il. "On peut parfaitement le faire en toute sécurité", assure-t-il.