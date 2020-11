PSG : pour Leonardo, la ville du foot en France n'est pas Paris mais Marseille

publié le 10/11/2020 à 20:27

Voilà une petite phrase qui ne manquera pas de faire réagir. Elle est signée Leonardo, le directeur sportif brésilien du PSG (2011-2013 et depuis 2019). Selon l'homme de 51 ans, la ville du football en France n'est pas Paris mais Marseille.

"Pour avoir une grande équipe, c'est vrai que tu as besoin d'avoir une grande ville, explique l'ancien joueur. Tu dois avoir des bons joueurs. Honnêtement, je pense qu'on a tout. Je suis optimiste, oui. Après, c'est à nous de se tromper le moins possible. Gagner la Champions League ici, ça serait... Je ne sais même pas. Paris, par exemple, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire".

Par ailleurs, interrogé par des supporters parisiens en direct sur Twitter, "Leo" a démenti vouloir écarter son entraîneur Thomas Tuchel. "La vérité, les faits, c'est qu'en interne on n'a jamais pensé à changer Tuchel. On n'a jamais dit : 'ok, on va changer, on va chercher un autre entraîneur'. On n'a jamais appelé personne. Je veux voir l'entraîneur qui dit : 'oui j'ai été appelé pour attendre le moment où Tuchel est viré et je mets un autre'. Jamais. Ca n'existe pas ça".