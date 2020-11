Ligue des champions : réveil obligatoire pour le PSG et Mbappé face à Leipzig

publié le 23/11/2020 à 16:33

Pour la première fois depuis son rachat par Qatar Sport Investments en 2011 et son retour en Ligue des champions la saison suivante, le PSG va-t-il se faire éliminer dès la phase de poules ? La thèse de l'accident industriel entoure la réception de Leipzig, mardi 24 novembre (21h). Finaliste à Lisbonne trois mois et un jour plus tôt, Paris doit gagner pour reprendre en main son destin.

Après trois journées dans le groupe H, les hommes de Tuchel ne comptent que 3 points, ceux du succès (0-2) chez le Basaksehir Istanbul (3 points également). Avant, il y a eu ce faux départ au Parc des Princes (1-2) contre Manchester United (6 pts). Après, une deuxième défaite, à Leipzig (2-1), alors que Di Maria avait ouvert le score dès la 6e minute, avant de manquer le penalty du 2-0 (16e).

Le coach allemand, qui joue lui aussi son avenir, parle de trois "finales" à venir en vue des 8es de finale (les deux premiers passent) - déplacement à Manchester le mercredi 2 décembre et réception de Basaksehir le mardi 8 après celle de Leipzig. Pour la première, il doit composer sans Kimpembe (suspendu), Gueye, Icardi, Bernat et Kehrer (blessés). Mais il retrouve ses deux tête d'affiche, ce duo à plus de 400 millions d'euros, Neymar et Mbappé, absents à l'aller.

Mbappé, l'improbable série

Si Paris s'est incliné 3-2 à Monaco après avoir mené 2-0 à la pause, vendredi 20 novembre, le Français a impressionné durant 60 minutes, inscrivant les deux buts. Le Brésilien, lui, a disputé les 30 dernières minutes. Les revoilà en forme, au meilleur moment. Au delà de la victoire, les champions de France seraient bien inspirés de passer devant Leipzig à la différence de buts particulière, premier critère en cas d'égalité finale. C'est à dire en s'imposant par au moins deux buts d'écart.

Homme de chiffres, de records, compétiteur hors norme, Mbappé sait aussi qu'il reste sur une improbable série de sept matches européens sans marquer : cela fait 529 minutes que le numéro 7 n'a plus trouvé les filets. Une éternité pour celui qui n'a jamais connu tel tunnel depuis son éclosion en professionnel avec Monaco en 2017. Son dernier but en Ligue des champions remonte au 11 décembre 2019 face à Galatasaray (5-0).

Marquinhos en défense centrale

Tuchel l'a déjà annoncé en conférence de presse de veille de match : Marquinhos sera aligné en défense centrale en l'absence de Kimpembe, aux côtés de Diallo, inquiétant à Monaco. "C'est nécessaire demain (mardi), je pense bien". Kurzawa commencera à gauche de la défense, Florenzi à droite.

Ander Herrera et Marco Verratti étant incertains, Danilo Pereira devrait reprendre place au milieu, sans doute avec Leandro Paredes. Rafinha sera-t-il aussi aligné dans un 4-3-3 avec Di Maria ? Ou Tuchel optera-t-il pour un 4-4-2 plus offensif mais plus déséquilibré avec Keane devant ? Réponse aux alentours de 20h, mardi 24 novembre.

Cinq absents à Leipzig ?

Côté allemand, Julian Nagelsmann sera probablement privé de cinq éléments, Mukiele, Halstenberg, Laimer, Klostermann (blessés) et Hwang (coronavirus). Il peut en revanche compter sur son trio offensif Forsberg-Olmo-Nkunku et sur le défenseur central français Upamecano. Leipzig reste sur un nul (1-1) en championnat à Francfort.